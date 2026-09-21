Juventus deplora conducta de hinchas que interrumpieron minuto de silencio por Sandro Mazzola

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El funeral de Sandro Mazzola en la Basílica de Sant'Ambrogio de Milán, el lunes 21 de septiembre de 2026. (Marco Ottico/LaPresse vía AP) AP

El homenaje se realizó en todos los partidos de la Serie A durante el fin de semana después de que Mazzola, considerado ampliamente uno de los mejores futbolistas italianos de todos los tiempos, muriera el viernes. Tenía 83 años.

El minuto de silencio fue interrumpido en Turín, antes del partido del domingo contra Atalanta, cuando un sector de aficionados de Juventus dio la espalda al campo y, en su lugar, entonó cánticos sobre leyendas de su propio club. Inter y Juventus son acérrimos rivales.

Los cánticos quedaron ahogados por los aplausos de otros seguidores en el estadio, tanto de la afición local como de la visitante.

“Ninguna rivalidad puede justificar una falta de respeto durante un minuto de silencio”, manifestó Juventus en un comunicado.

“Honrar la memoria de quienes son recordados y unirse en el recuerdo durante momentos de conmemoración es una responsabilidad compartida que trasciende lealtades y colores”, agregó.

Juventus podría arriesgarse a una multa o incluso a que la Curva Sud —el sector donde se sientan los ultras y donde ocurrió la alteración— sea clausurada para un partido. Se espera una decisión del sistema de justicia deportiva de Italia a comienzos de esta semana.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP