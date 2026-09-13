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Justin Verlander progresa para lanzar quizá 1 vez más en 2 semanas con Tigers

DETROIT (AP) — Justin Verlander está progresando con miras a posiblemente volver a lanzar en el último año de su carrera.

ARCHIVO - Foto del 9 de agosto del 2026, el lanzador de los Tigres de Detroit Justin Verlander saluda a la afición en el encuentro ante los Gigantes de San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 9 de agosto del 2026, el lanzador de los Tigres de Detroit Justin Verlander saluda a la afición en el encuentro ante los Gigantes de San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn, Archivo) AP

El mánager de los Tigres de Detroit, A.J. Hinch, comentó que el tres veces ganador del CY Young lanzó el sábado desde el montículo con tanta fuerza como lo ha hecho en más de un mes.

“Eso fue una buena señal”, manifestó Hinch el domingo antes de que Detroit cerrara una serie contra Colorado.

Los Tigres han planeado un festejo de dos días para celebrar la carrera de Verlander cuando reciban a los Pittsburgh Pirates dentro de dos semanas, durante la última serie de la temporada regular, y esperan que pueda lanzar.

“Apuntamos a ese fin de semana, que sabemos que será un fin de semana emotivo e importante para él”, expresó Hinch.

El dos veces campeón de la Serie Mundial y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2011 compartió en julio sus planes de retirarse, poco después de que fuera añadido como una Selección de Leyenda al roster del Juego de Estrellas de la Liga Americana en su 21ª temporada en las Grandes Ligas.

El derecho tiró el sábado con bateadores de pie en la caja de bateo, pero sin hacer swing, para darle retroalimentación sobre sus lanzamientos.

Verlander ingresó a la lista de lesionados por una inflamación en la cadera al inicio de la temporada. Cuando estaba cerca de regresar a mitad de campaña, se lesionó el tendón de la corva durante una sesión de bullpen.

Estaba programado para lanzar en junio para la que hubiera sido su primera apertura con los Tigres en el Comerica Park desde el 30 de agosto de 2017, el día antes de que fuera traspasado a los Astros.

Los Tigres planean ayudar a Verlander a prepararse para posiblemente lanzar haciendo que tire en práctica de bateo en vivo o en un juego simulado.

“Va a lanzar pase lo que pase, pero no podemos tener un contratiempo”, señaló Hinch.

Verlander, de 43 años, es el jugador de mayor edad en las Grandes Ligas. Firmó en febrero un contrato de un año por 13 millones de dólares para volver a los Tigres y esta temporada ha lanzado solo una vez. Permitió cinco carreras en 3 2/3 entradas durante una derrota como visitante por 9-6 en Arizona el 30 de marzo.

Verlander tuvo marca de 183-115 de 2005 a 2017 con los Tigres. Ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2006 y tanto el MVP de la Liga Americana como el premio Cy Young en 2011. Ayudó a Detroit a llegar a la Serie Mundial en 2006 y 2012, además de cuatro títulos divisionales consecutivos de 2011 a 2014.

Fue el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) en 2017 en Houston y ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial ese año, y fue una pieza clave cuando conquistaron otro título en 2022. Ganó su segundo y tercer premios Cy Young en 2019 y 2022.

Verlander tiene un récord de por vida de 266-159 con una efectividad de 3,33 en 556 aperturas jugando para los Tigers, Astros, Mets de Nueva York y Gigantes de San Francisco. Suma 3.554 ponches mientras lanzó 26 juegos completos, incluidos nueve blanqueadas.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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