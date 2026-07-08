Justin Verlander planea retirarse tras esta temporada con los Tigres

El ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, campeón de la Serie Mundial dos veces y Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en 2011 se retirará después de esta campaña con los Tigres de Detroit.

Verlander hizo el anuncio el miércoles, poco después de ser añadido como Selección de Leyenda al roster del Juego de Estrellas de la Liga Americana.

“Aunque estoy totalmente comprometido a darle a mi equipo todo lo que tengo por el resto de esta temporada, he decidido que esta será la última”, indicó Verlander en redes sociales. “Es apropiado que pueda terminar donde todo comenzó — con los Detroit Tigers, la organización que me seleccionó en el draft y me dio mi primera oportunidad”.

Verlander, de 43 años, es el jugador de mayor edad en las Grandes Ligas. Firmó un contrato de un año por 13 millones de dólares para volver a unirse a los Tigres en febrero.

Verlander permitió cinco carreras en 3 2/3 entradas durante una derrota como visitante por 9-6 en Arizona el 30 de marzo.

“Es hora del siguiente capítulo”, comentó. “Pero primero, me entusiasma terminar esta temporada de la única manera que sé — con todo lo que tengo”.

Lidiando con lesiones

Fue colocado en la lista de lesionados por inflamación en la cadera al inicio de la temporada y, cuando el lanzador derecho estaba cerca de regresar el mes pasado, se lesionó el tendón de la corva durante una sesión de bullpen.

“Nunca quise retirarme por un hito, un número o una fecha en el calendario”, aseguró. “Quería que el juego me dijera cuándo era el momento. En los últimos meses, me he dado cuenta de que ese momento ha llegado”.

Estaba programado para lanzar en junio y hacer lo que habría sido su primera apertura con los Tigres en el Comerica Park desde el 30 de agosto de 2017 — el día antes de que lo traspasaron a los Astros.

Ganador del Cy Young y campeón de la Serie Mundial

Tuvo marca de 183-115 de 2005 a 2017 con los Tigers. Ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2006 y tanto el MVP de la Liga Americana como el premio Cy Young en 2011. Ayudó a Detroit a llegar a la Serie Mundial en 2006 y 2012, además de cuatro títulos divisionales consecutivos de 2011 a 2014.

Verlander fue el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) en 2017 con Houston y ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial ese año, y fue una pieza clave cuando conquistaron otro título en 2022. Ganó su segundo y tercer premio Cy Young en 2019 y 2022.

“He tenido la fortuna de jugar con y contra jugadores increíbles, para organizaciones sobresalientes, y competir frente a aficionados que aprecian profundamente el juego”, reconoció.

Homenaje en el Juego de Estrellas

Aunque no disputará el Juego de Estrellas, el comisionado de la MLB, Rob Manfred, dijo que Verlander estará en el partido en Filadelfia el martes y será homenajeado durante las festividades.

Verlander, quien está casado con la modelo Kate Upton y tiene dos hijos, expresó: “La oportunidad de asistir una vez más es algo que atesoraré y será un momento increíblemente especial para mí y mi familia”.

Verlander tiene un récord de por vida de 266-159 con una efectividad de 3,33 en 556 aperturas a lo largo de 21 temporadas en las Grandes Ligas con los Tigres, Astros, Mets de Nueva York y Gigantes de San Francisco. Suma 3.554 ponches, además de 26 juegos completos, incluidos nueve blanqueadas.

Se une a Bryce Harper, de los anfitriones Filis de Filadelfia, como Selección de Leyenda para el Clásico de Mitad de Verano de 2026. el dominicano Albert Pujols, el venezolano Miguel Cabrera y Clayton Kershaw en 2025 han sido reconocidos como leyendas del béisbol en Juegos de Estrellas anteriores.

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FUENTE: AP