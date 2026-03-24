Jurado concluye que Bill Cosby agredió sexualmente a mujer y otorga a víctima casi 60 millones

ARCHIVO - Bill Cosby llega a la audiencia de sentencia tras su condena por agresión sexual en el juzgado del condado de Montgomery en Norristown, Pensilvania, el 25 de septiembre de 2018. (Foto AP/Matt Rourke, archivo) AP

Tras un juicio de casi dos semanas en Santa Monica, los jurados declararon a Cosby, de 88 años, responsable de la agresión sexual y el ataque contra Donna Motsinger. Le concedieron 17,5 millones de dólares por daños pasados y 1,75 millones por daños futuros, incluidos “sufrimiento mental, pérdida del disfrute de la vida, inconvenientes, pena, ansiedad, humillación y angustia emocional”.

Luego, en una segunda fase del juicio la tarde del lunes, le otorgaron 40 millones de dólares adicionales en daños punitivos.

La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, señaló en un correo electrónico tras la indemnización inicial, más temprano el lunes, que están decepcionados y que tienen plena intención de apelar el veredicto. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los daños punitivos.

La decisión llegó casi cinco años después de que Cosby quedara en libertad de una prisión en Pennsylvania, cuando la Corte Suprema del estado anuló una condena penal basada en acusaciones similares. Ha llegado a acuerdos en algunas demandas parecidas y en otras se le ha ordenado pagar, pero la indemnización del lunes probablemente sea la mayor suma que ha tenido que pagar en un caso.

“Este veredicto no se trata solo de mí; se trata de que por fin me escuchen y de exigirle cuentas al señor Cosby", dijo Motsinger en un comunicado. "He cargado con el peso de lo que me pasó durante más de 50 años. Nunca desaparece. Hoy, un jurado vio la verdad y le exigió cuentas. Eso lo significa todo. Espero que esto les dé fuerza a otras sobrevivientes que aún esperan su momento para ser escuchadas”.

Motsinger era mesera en un restaurante de Sausalito, cerca de San Francisco, y sostuvo en su demanda, presentada en 2023, que Cosby la había invitado a su espectáculo de comedia en un teatro de la cercana San Carlos. Ambos tenían alrededor de 30 años en ese momento. Dijo que Cosby le dio vino y dos pastillas que ella creyó que eran aspirinas, y que estaba semiconsciente mientras dos hombres la metían en una limusina.

“Se despertó en su casa sin ropa, salvo la ropa interior: sin blusa, sin sostén y sin pantalones”, indicó la demanda. “Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”.

En documentos presentados ante el tribunal, los abogados de Cosby argumentaron que las acusaciones se basaban casi por completo en especulaciones y suposiciones, y señalaron que Motsinger “admite libremente que no tiene idea de lo que ocurrió”.

La demanda de Motsinger avanzó con una rapidez sorprendente en los tribunales de California: tardó apenas 2 años y medio desde su presentación hasta el veredicto, mientras otras demandas en su contra se estancaban.

“Estamos agradecidos con el jurado por su cuidadosa atención a las pruebas y con la señora Motsinger por el extraordinario valor que se necesitó para dar un paso al frente”, dijo Jesse Creed, uno de sus abogados del bufete Panish Shea Ravipudi, que la representó.

Cosby no testificó en el juicio, cuyos testigos incluyeron a Andrea Constand, la administradora deportiva de la Universidad de Temple a quien fue declarado culpable de agredir sexualmente en un tribunal penal de Pennsylvania en 2018. La Corte Suprema del estado anuló el veredicto y Cosby quedó en libertad tras cumplir casi tres años de una condena de entre tres y 10 años.

Motsinger formuló por primera vez sus acusaciones de manera anónima en una demanda presentada por Constand en 2005.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sufrido abuso sexual a menos que denuncien públicamente y consientan ser nombradas, como lo han hecho Constand y Motsinger.

En 2022, un jurado en Santa Monica otorgó 500.000 dólares a una mujer que dijo que Cosby la agredió sexualmente en la Mansión Playboy cuando era adolescente, en 1975.

La demanda de Motsinger se hizo eco de acusaciones de violación, agresión sexual y acoso sexual formuladas por al menos 60 mujeres contra Cosby, todas las cuales él ha negado.

El exastro de la comedia y la televisión, alguna vez ampliamente conocido como “el papá de Estados Unidos”, se convirtió en la primera celebridad juzgada y condenada en la era del #MeToo, antes de que su condena fuera anulada de forma definitiva cuando un tribunal de apelaciones determinó que dio un testimonio incriminatorio en una declaración jurada solo después de creer que tenía inmunidad frente a un proceso penal.

FUENTE: AP