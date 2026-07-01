Junior Caminero iguala el récord de Tampa Bay con jonrón en 6 juegos seguidos

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Junior Caminero (13), de los Rays de Tampa Bay, celebra su cuadrangular de dos carreras con Victor Mesa Jr., derecha, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el miércoles 1 de julio de 2026, (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Caminero conectó su 24to jonrón al primer lanzamiento que vio de Seth Lugo (3-6), después del sencillo del mexicano Jonathan Aranda con un out. Caminero igualó el récord del equipo del venezolano Carlos Peña, establecido en 2010.

A Caminero le faltan dos para igualar el récord de Grandes Ligas de ocho, establecido por Dale Long, de los Piratas, en 1956 e igualado por Don Mattingly, de los Yankees, en 1987, y por Ken Griffey Jr., de los Marineros, en 1993. El dominicano Rafael Devers fue el último jugador en conectar jonrones en seis juegos consecutivos, al lograrlo con los Medias Rojas en mayo de 2024.

Shane McClanahan (7-5) limitó a Kansas City a tres imparables en seis entradas, al lanzar 49 de 69 pitcheos en zona de strike. El zurdo retomó el rumbo después de irse 0-3 con efectividad de 5,79 en cuatro aperturas de junio.

Cole Sulser ponchó a dos en una séptima entrada sin carreras. Garrett Cleavinger consiguió dos outs en la octava, pero salió con dos corredores en base. Kevin Kelly retiró a Bobby Witt Jr. con un batazo de regreso al lanzador para terminar la amenaza. Kelly permitió que los dos primeros bateadores se embasaran en la novena antes de cerrarla para su cuarto salvamento.

Lugo (3-6) ponchó a Caminero en sus siguientes dos turnos, pero Cedric Mullins conectó su noveno jonrón —un batazo de dos outs en la sexta para una ventaja de 3-0. Lugo permitió tres carreras con nueve hits y ponchó a siete en seis entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP