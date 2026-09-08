Junior Caminero conecta su 39no jonrón y los Rays vencen 7-1 a los Braves

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Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay conecta jonrón ante los Bravos de Atlanta, el martes 8 de septiembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

El dominicano Freddy Peralta (8-11) permitió apenas una carrera en seis entradas para ganar su tercera apertura consecutiva. Tiene marca de 3-2 desde que fue traspasado desde los Mets en la fecha límite de cambios y ha permitido solo dos carreras en sus últimos 18 innings.

Su compatriota Caminero se fue de 3-2 con una base por bolas, fue golpeado por un lanzamiento y anotó dos carreras. Su batazo del primer inning ante el abridor A.J. Smith-Shawver recorrió 455 pies hasta las gradas del jardín izquierdo y lo colocó como líder de la Liga Americana en jonrones.

Liam Hicks añadió un jonrón de dos carreras en el tercero para darle a los Rays ventaja de 3-1, y el cubano Yandy Díaz y Richie Palacios sumaron vuelacercas solitarios en el octavo y el noveno.

El cubano Víctor Mesa Jr. se fue de 5-2 con una base robada y una carrera impulsada en su 25to cumpleaños para Tampa Bay.

Chandler Simpson, oriundo de Atlanta, conectó un sencillo, anotó una carrera y se robó su 40ma base de la temporada en su primer juego en el Truist Park. Según la investigadora de MLB, Sarah Langs, Simpson se convirtió en el primer jugador desde Chad Curtis en 1992-93 en robar al menos 40 bases en cada una de sus dos primeras temporadas.

Smith-Shawver (0-2) prolongó una racha de aperturas desalentadoras desde que se reincorporó a los Braves tras someterse a una cirugía Tommy John el junio pasado. Permitió cuatro carreras en 3 1/3 entradas, y ha recibido 18 carreras en 21 entradas a lo largo de cinco aperturas esta temporada.

Drake Baldwin impulsó al venezolano Ronald Acuña Jr. en el primer inning para la única carrera de los Bravos. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP