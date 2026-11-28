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El alero de los Nets de Brooklyn Julius Randle lanza sobre el base de los Hornets de Charlotte Sion James en el encuentro del sábado 28 de noviembre del 2026. (AP Foto/Nell Redmond) AP

Day’Ron Sharpe agregó 19 unidades y 12 rebotes para los Nets, que atinaron el 54% de sus tiros de campo.

Coby White lideró a Charlotte con 37 puntos y Naz Reid añadió 27. El novato Hannes Steinbach terminó con 10 tantos y 10 rebotes para los Hornets, que perdieron su séptimo partido consecutivo.

Con una desventaja de 14 puntos y 4 minutos por jugar, los Hornets reaccionaron para recortar la diferencia a dos con 13 segundos restantes gracias a un tiro floatado de Reid. White logró un tapón en el otro extremo ante un intento de clavada de Sharpe, lo que le dio a los Hornets el balón y la oportunidad de ganar con 3 segundos por jugar.

Tras un tiempo muerto, White subió el balón por la cancha antes de que hicieran contacto con él y con Sharpe cerca de la mitad de la cancha cuando se agotaba el tiempo, pero no se señaló falta. Charlotte ni siquiera alcanzó a lanzar.

Mientras los aficionados de los Hornets gritaban, el entrenador Charles Lee reclamó una falta, pero los árbitros simplemente se retiraron de la cancha entre abucheos del público local.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP