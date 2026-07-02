Julio Rodríguez sale tras recibir un pelotazo en el casco en el Angelinos-Marineros

El mánager de los Marineros de Seattle, Dan Wilson, intercambia palabras con Julio Rodríguez tras ser golpeado por la pelota en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 2 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Kevin Ng) AP

Rodríguez corría de primera a segunda en una roleta en la primera entrada cuando el primera base Nolan Schanuel fildeó la pelota e intentó lanzar a segunda para iniciar una doble matanza. El tiro desviado permitió que Rodríguez avanzara a tercera.

Después de que el mánager de los Marineros, Dan Wilson, y un preparador físico del equipo lo revisaran, Rodríguez se mantuvo en tercera base y jugó media entrada a la defensiva. Pero fue sustituido en la parte alta de la tercera entrada por su compatriota Víctor Robles. Los Marineros tuvieron que hacer otro cambio en la parte alta de la quinta, cuando Weston Wilson pasó a cubrir el jardín central por Robles, quien había sido golpeado por un lanzamiento en la parte baja de la tercera.