americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Julio Rodríguez, de los Marineros, volvería a la alineación el sábado

SEATTLE (AP) — El dominicano Julio Rodríguez, el jardinero central de Seattle que fue colocado en la lista de lesionados de siete días el 3 de julio debido a una conmoción cerebral, tiene previsto regresar a la alineación de los Marineros el sábado contra los Gigantes de San Francisco.

Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, rompe su bate al conectar un rodado productor de carrera contra el lanzador de los Filis de Filadelfia, Orion Kerkering, durante la séptima entrada de un partido de béisbol el martes 19 de agosto de 2025, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum)
Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, rompe su bate al conectar un rodado productor de carrera contra el lanzador de los Filis de Filadelfia, Orion Kerkering, durante la séptima entrada de un partido de béisbol el martes 19 de agosto de 2025, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum) AP

Rodríguez fue golpeado por una pelota en la parte posterior de la cabeza en una victoria por 1-0 sobre los Angelinos de Los Ángeles el 2 de julio. El gerente general Justin Hollander indicó que participó en ejercicios previos al juego, corrió las bases y estaba previsto que el viernes hiciera swings contra una máquina de pitcheo.

“Han pasado un par de semanas; no ha hecho muchas de las cosas que necesitas hacer en términos de una rutina completa previa al juego, una activación completa, ese tipo de cosas. Así que veremos dónde está después de hoy”, comentó Hollander.

“Me gustaría pensar que estará listo para mañana, pero no lo sé, y simplemente veremos cómo se siente después de la rutina completa previa al juego de hoy”, añadió.

El dominicano Victor Robles fue titular en lugar de Rodríguez la noche del viernes y bateó octavo.

Rodríguez, seleccionado tres veces al Juego de Estrellas, disputó la temporada pasada un récord personal de 160 juegos. Esta temporada había participado en 87 encuentros, con promedio de .259, 15 dobles, 14 jonrones, 40 carreras impulsadas y 12 bases robadas.

Mientras tanto, el utility All-Star Brendan Donovan inició el viernes una asignación de rehabilitación con Triple-A Tacoma. Donovan fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión muscular en la ingle izquierda en mayo.

El jugador de 29 años apareció el miércoles en un juego con el equipo de los Marineros de la Arizona Complex League, y se fue de 3-0 con tres ponches y una base por bolas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados
TRAGEDIA

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados

Miembros del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística de Venezuela recuperan el cuerpo de una de las dos hijas de Yolimar Torres, a quien la familia encontró entre los escombros de un edificio derrumbado por los dos terremotos, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a más de 5.000

Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte baño de sangre

Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte "baño de sangre"

Aprueban el parole de Otero Alcántara y podría llegar a Miami en las próximas horas

Aprueban el parole de Otero Alcántara y podría llegar a Miami en las próximas horas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter