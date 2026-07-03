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Julio Rodríguez, de los Marineros, a lista de lesionados 7 días por conmoción tras golpe en casco

SEATTLE (AP) — El jardinero central dominicano de Seattle Julio Rodríguez, quien fue retirado del juego de los Marineros contra los Angelinos de Los Ángeles la noche del jueves después de recibir el impacto de una pelota en la parte posterior de la cabeza, fue colocado el viernes en la lista de lesionados de 7 días por una conmoción cerebral.

En el movimiento correspondiente, los Marineros seleccionaron el contrato del infielder/jardinero Miles Mastrobuoni desde Triple-A Tacoma. Mastrobuoni había sido designado para asignación el 19 de junio.

Ha participado en ocho juegos esta temporada, con promedio de .217 y una carrera impulsada en 21 turnos al bate.

Rodríguez corría de primera a segunda en un rodado en la primera entrada de la victoria 1-0 del jueves cuando el primera base Nolan Schanuel fildeó la pelota e intentó lanzar a segunda para iniciar una doble matanza. El tiro desviado permitió que Rodríguez avanzara a tercera.

“Con las lesiones en la cabeza, hay que ser muy cuidadosos. Es un golpe duro, pero ya hemos pasado por esto antes”, comentó el viernes Dan Wilson, mánager de los Marineros.

El también dominicano Victor Robles fue el jardinero central titular en el juego del viernes por la noche contra los Azulejos de Toronto.

Robles reemplazó a Rodríguez en el jardín central en la tercera entrada del juego del jueves por la noche.

Rodríguez, elegido al Juego de Estrellas en tres ocasiones, disputó la temporada pasada un récord personal de 160 juegos.

Había jugado 87 partidos esta temporada, con promedio de .259, 15 dobles, 14 jonrones, 40 carreras impulsadas y 12 bases robadas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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