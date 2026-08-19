Julián Álvarez, fuera del debut del Atlético de Madrid en La Liga

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ARCHIVO: El argentino Julián Álvarez (izquierda) y el suizo Nico Elvedi (4) disputan el balón durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol en Kansas City, Misuri, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo) AP

Álvarez le comunicó al Atlético durante el receso de temporada que quiere ser transferido, pero el club indicó que no tiene intención de negociar su salida.

El entrenador Diego Simeone manifestó el martes que Álvarez, de 26 años, no estaba en la lista para el partido contra el Málaga en el Estadio Metropolitano porque todavía no estaba físicamente listo.

Simeone expresó que sigue contando con Álvarez para la temporada. Lo calificó como el mejor jugador del equipo y espera que esté disponible para jugar el partido de liga del domingo contra el Villarreal.

Tampoco fueron incluidos en la convocatoria el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, recién fichado, y el delantero Alexander Sorloth, lesionado.

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FUENTE: AP