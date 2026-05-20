Jugadores de Roland Garros planean protesta ante medios por reparto de premios

Un grupo de tenistas puso en la mira el próximo torneo sobre arcilla por reducir la porción de ingresos destinada a los jugadores a un estimado del 14,3%, en comparación con el 22% en otros eventos de la ATP y la WTA.

La número uno Aryna Sabalenka y la número 4 Coco Gauff estuvieron entre las principales figuras que, a principios de este mes, amenazaron con boicotear los torneos de Grand Slam si no empiezan a recibir una mayor compensación.

El diario L'Equipe informó que muchos jugadores que competirán en Roland Garros, que comienza el domingo, planean limitar sus conversaciones con los reporteros a 15 minutos durante el tradicional día de prensa previo al torneo del viernes.

La Federación Francesa de Tenis (FFT), que organiza el Abierto de Francia, señaló en un comunicado a The Associated Press que lamenta la iniciativa de los jugadores, “que penaliza a todas las partes involucradas en el torneo: los medios, los radiodifusores, el personal de la federación y toda la comunidad del tenis que sigue con entusiasmo cada edición de Roland Garros”.

Sabalenka y el también número uno Jannik Sinner estuvieron entre los principales jugadores —la mayoría ubicados en el top 10— que a principios de este mes difundieron un comunicado en el que manifestaron una “profunda decepción” por el dinero de premios del Abierto de Francia.

Los jugadores también buscan una mejor representación, opciones de salud y pensiones por parte de los cuatro torneos de Grand Slam: Abierto de Australia, Abierto de Francia, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos.

Los organizadores de Roland Garros anunciaron el mes pasado que aumentaban el dinero total de premios en alrededor de un 10% hasta un monto global de 61,7 millones de euros (72,1 millones de dólares), con un incremento total de 5,3 millones de euros respecto del año pasado. Pero los jugadores afirmaron que “las cifras de fondo cuentan una historia muy diferente”, al sostener que recibirán una porción menor de los ingresos del torneo.

La FFT indicó que seguirá manteniendo un diálogo abierto y añadió que propuso una reunión que se espera se realice el viernes con los jugadores y sus representantes.

“La FFT está lista para sostener conversaciones directas y constructivas sobre cuestiones de gobernanza, con el objetivo de dar a los jugadores un papel mayor en la toma de decisiones, contribuir a la protección social de los jugadores y hacer evolucionar la distribución del valor, y presentó varias propuestas en ese sentido durante la reunión”, señaló.

Los jugadores sostienen que su parte de los ingresos de Roland Garros ha disminuido del 15,5% en 2024 al 14,9% proyectado para 2026. Afirman que el evento generó 395 millones de euros en 2025, un aumento interanual del 14%, y aun así el dinero de premios subió apenas un 5,4%, lo que redujo la porción de ingresos para los jugadores al 14,3%.

“Con ingresos estimados de más de 400 millones de euros para el torneo de este año, el dinero de premios como porcentaje de los ingresos probablemente seguirá siendo inferior al 15%, muy por debajo del 22% que los jugadores han solicitado a los torneos de Grand Slams en línea con los eventos de Masters 1.000 de la ATP y la WTA”, expresaron los jugadores.

El Abierto de Australia aumentó este año la compensación para los jugadores en un 16%, y el dinero de premios del Abierto de Estados Unidos el año pasado subió un 20%.

Los campeones de individuales en Roland Garros recibirán cada uno 2,8 millones de euros, un aumento de 250.000 euros en comparación con 2025.

“Más allá del dinero de premios, un torneo de Grand Slam como Roland Garros ofrece a los jugadores una exposición excepcional, generando ingresos indirectos a través de patrocinios, alianzas, exhibiciones y pagos por participación”, indicó la FFT.

“Este año la Federación Francesa de Tenis también optó por destinar una parte significativa de estos aumentos a los jugadores eliminados en las primeras rondas del cuadro principal y de las rondas de clasificación, con incrementos de más del 11%, con el fin de apoyar mejor a quienes dependen en mayor medida de las ganancias del torneo para financiar su temporada”.

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FUENTE: AP