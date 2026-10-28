Jugadores Más Valiosos en la historia de la Serie Mundial

2025_Yoshinobu Yamamoto, Los Ángeles (Liga Nacional)
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2026_William Contreras, Milwaukee (Liga Nacional)
2025_Yoshinobu Yamamoto, Los Ángeles (Liga Nacional)
2024_Freddie Freeman, Los Ángeles (Liga Nacional)
2023_Corey Seager, Texas (Liga Americana)
2022_Jeremy Peña, Houston (Liga Americana)
2021_Jorge Soler, Atlanta (Liga Nacional)
2020_Corey Seager, Los Ángeles (Liga Nacional)
2019_Stephen Strasburg, Washington (Liga Nacional)
2018_Steve Pearce, Boston (Liga Americana)
2017_George Springer, Houston (Liga Americana)
2016_Ben Zobrist, Chicago (Liga Nacional)
2015_Salvador Pérez, Kansas City (Liga Americana)
2014_Madison Bumgarner, San Francisco (Liga Nacional)
2013_David Ortiz, Boston (Liga Americana)
2012_Pablo Sandoval, San Francisco (Liga Nacional)
2011_David Freese, San Luis (Liga Nacional)
2010_Edgar Rentería, San Francisco (Liga Nacional)
2009_Hideki Matsui, Nueva York (Liga Americana)
2008_Cole Hamels, Filadelfia (Liga Nacional)
2007_Mike Lowell, Boston (Liga Americana)
2006_David Eckstein, San Luis (Liga Nacional)
2005_Jermaine Dye, Chicago (Liga Americana)
2004_Manny Ramírez, Boston (Liga Americana)
2003_Josh Beckett, Florida (Liga Nacional)
2002_Troy Glaus, Anaheim (Liga Americana)
2001_Curt Schilling y Randy Johnson, Arizona (Liga Nacional)
2000_Derek Jeter, Nueva York (Liga Americana)
1999_Mariano Rivera, Nueva York (Liga Americana)
1998_Scott Brosius, Nueva York (Liga Americana)
1997_Liván Hernández, Florida (Liga Nacional)
1996_John Wetteland, Nueva York (Liga Americana)
1995_Tom Glavine, Atlanta (Liga Nacional)
1994_No hubo Serie.
1993_Paul Molitor, Toronto (Liga Americana)
1992_Pat Borders, Toronto (Liga Americana)
1991_Jack Morris, Minnesota (Liga Americana)
1990_José Rijo, Cincinnati (Liga Nacional)
1989_Dave Stewart, Oakland (Liga Americana)
1988_Orel Hershiser, Los Ángeles (Liga Nacional)
1987_Frank Viola, Minnesota (Liga Americana)
1986_Ray Knight, Nueva York (Liga Nacional)
1985_Bret Saberhagen, Kansas City (Liga Americana)
1984_Alan Trammell, Detroit (Liga Americana)
1983_Rick Dempsey, Baltimore (Liga Americana)
1982_Darrell Porter, San Luis (Liga Nacional)
1981_Ron Cey, Pedro Guerrero y Steve Yeager, Los Ángeles (Liga Nacional)
1980_Mike Schmidt, Filadelfia (Liga Nacional)
1979_Willie Stargell, Pittsburgh (Liga Nacional)
1978_Bucky Dent, Nueva York (Liga Americana)
1977_Reggie Jackson, Nueva York (Liga Americana)
1976_Johnny Bench, Cincinnati (Liga Nacional)
1975_Pete Rose, Cincinnati (Liga Nacional)
1974_Rollie Fingers, Oakland (Liga Americana)
1973_Reggie Jackson, Oakland (Liga Americana)
1972_Gene Tenace, Oakland (Liga Americana)
1971_Roberto Clemente, Pittsburgh (Liga Nacional)
1970_Brooks Robinson, Baltimore (Liga Americana)
1969_Donn Clendenon, Nueva York (Liga Nacional)
1968_Mickey Lolich, Detroit (Liga Americana)
1967_Bob Gibson, San Luis (Liga Nacional)
1966_Frank Robinson, Baltimore (Liga Americana)
1965_Sandy Koufax, Los Ángeles (Liga Nacional)
1964_Bob Gibson, San Luis (Liga Nacional)
1963_Sandy Koufax, Los Ángeles (Liga Nacional)
1962_Ralph Terry, Nueva York (Liga Americana)
1961_Whitey Ford, Nueva York (Liga Americana)
1960_Bobby Richardson, Nueva York (Liga Americana)
1959_Larry Sherry, Los Ángeles (Liga Nacional)
1958_Bob Turley, Nueva York (Liga Americana)
1957_Lew Burdette, Milwaukee (Liga Nacional)
1956_Don Larsen, Nueva York (Liga Americana)
1955_Johnny Podres, Brooklyn (Liga Nacional)
FUENTE: AP
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