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Jugadores Más Valiosos en la historia de la Serie Mundial

2026_William Contreras, Milwaukee (Liga Nacional)

2025_Yoshinobu Yamamoto, Los Ángeles (Liga Nacional)

2024_Freddie Freeman, Los Ángeles (Liga Nacional)

2023_Corey Seager, Texas (Liga Americana)

2022_Jeremy Peña, Houston (Liga Americana)

2021_Jorge Soler, Atlanta (Liga Nacional)

2020_Corey Seager, Los Ángeles (Liga Nacional)

2019_Stephen Strasburg, Washington (Liga Nacional)

2018_Steve Pearce, Boston (Liga Americana)

2017_George Springer, Houston (Liga Americana)

2016_Ben Zobrist, Chicago (Liga Nacional)

2015_Salvador Pérez, Kansas City (Liga Americana)

2014_Madison Bumgarner, San Francisco (Liga Nacional)

2013_David Ortiz, Boston (Liga Americana)

2012_Pablo Sandoval, San Francisco (Liga Nacional)

2011_David Freese, San Luis (Liga Nacional)

2010_Edgar Rentería, San Francisco (Liga Nacional)

2009_Hideki Matsui, Nueva York (Liga Americana)

2008_Cole Hamels, Filadelfia (Liga Nacional)

2007_Mike Lowell, Boston (Liga Americana)

2006_David Eckstein, San Luis (Liga Nacional)

2005_Jermaine Dye, Chicago (Liga Americana)

2004_Manny Ramírez, Boston (Liga Americana)

2003_Josh Beckett, Florida (Liga Nacional)

2002_Troy Glaus, Anaheim (Liga Americana)

2001_Curt Schilling y Randy Johnson, Arizona (Liga Nacional)

2000_Derek Jeter, Nueva York (Liga Americana)

1999_Mariano Rivera, Nueva York (Liga Americana)

1998_Scott Brosius, Nueva York (Liga Americana)

1997_Liván Hernández, Florida (Liga Nacional)

1996_John Wetteland, Nueva York (Liga Americana)

1995_Tom Glavine, Atlanta (Liga Nacional)

1994_No hubo Serie.

1993_Paul Molitor, Toronto (Liga Americana)

1992_Pat Borders, Toronto (Liga Americana)

1991_Jack Morris, Minnesota (Liga Americana)

1990_José Rijo, Cincinnati (Liga Nacional)

1989_Dave Stewart, Oakland (Liga Americana)

1988_Orel Hershiser, Los Ángeles (Liga Nacional)

1987_Frank Viola, Minnesota (Liga Americana)

1986_Ray Knight, Nueva York (Liga Nacional)

1985_Bret Saberhagen, Kansas City (Liga Americana)

1984_Alan Trammell, Detroit (Liga Americana)

1983_Rick Dempsey, Baltimore (Liga Americana)

1982_Darrell Porter, San Luis (Liga Nacional)

1981_Ron Cey, Pedro Guerrero y Steve Yeager, Los Ángeles (Liga Nacional)

1980_Mike Schmidt, Filadelfia (Liga Nacional)

1979_Willie Stargell, Pittsburgh (Liga Nacional)

1978_Bucky Dent, Nueva York (Liga Americana)

1977_Reggie Jackson, Nueva York (Liga Americana)

1976_Johnny Bench, Cincinnati (Liga Nacional)

1975_Pete Rose, Cincinnati (Liga Nacional)

1974_Rollie Fingers, Oakland (Liga Americana)

1973_Reggie Jackson, Oakland (Liga Americana)

1972_Gene Tenace, Oakland (Liga Americana)

1971_Roberto Clemente, Pittsburgh (Liga Nacional)

1970_Brooks Robinson, Baltimore (Liga Americana)

1969_Donn Clendenon, Nueva York (Liga Nacional)

1968_Mickey Lolich, Detroit (Liga Americana)

1967_Bob Gibson, San Luis (Liga Nacional)

1966_Frank Robinson, Baltimore (Liga Americana)

1965_Sandy Koufax, Los Ángeles (Liga Nacional)

1964_Bob Gibson, San Luis (Liga Nacional)

1963_Sandy Koufax, Los Ángeles (Liga Nacional)

1962_Ralph Terry, Nueva York (Liga Americana)

1961_Whitey Ford, Nueva York (Liga Americana)

1960_Bobby Richardson, Nueva York (Liga Americana)

1959_Larry Sherry, Los Ángeles (Liga Nacional)

1958_Bob Turley, Nueva York (Liga Americana)

1957_Lew Burdette, Milwaukee (Liga Nacional)

1956_Don Larsen, Nueva York (Liga Americana)

1955_Johnny Podres, Brooklyn (Liga Nacional)

FUENTE: AP

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