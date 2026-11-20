El receptor William Contreras de los Cerveceros de Milwaukee celebra con su mánager Pat Murphy tras la conquista del campeonato de la Serie Mundial de béisbol, el 28 de octubre de 2026, en St. Petersburg. (AP Foto/Ashley Landis) AP

La gerencia ha intentado sin éxito durante más de una década implementar un draft internacional y en junio propuso que comenzara con 12 rondas en 2027 .

“Estamos comprometidos a negociar un sistema que preserve oportunidades para futuras generaciones de jugadores, proteja a los jóvenes prospectos de la explotación y ofrezca flexibilidad sin sobrecargar aún más a los jugadores internacionales con nuevas restricciones artificiales como un draft”, dijo el director de la asociación de jugadores, Bruce Meyer, en un comunicado tras una sesión de negociación en Nueva York.

El convenio colectivo de cinco años de la MLB vence a las 11:59 de la tarde hora de Nueva York el 1 de diciembre, y se espera que la gerencia imponga de inmediato un cierre patronal a los jugadores, la décima interrupción laboral del deporte desde 1972. Los dueños presionan por un tope salarial, algo a lo que los jugadores dicen que nunca accederán, lo que aviva una confrontación que amenaza la temporada 2027.

Se estableció un draft amateur para residentes de Estados Unidos y Canadá en 1965 y se extendió a residentes de territorios de Estados Unidos como Puerto Rico en 1990. Un sistema de fondos para bonos de firma comenzó en 2012 y limitó el gasto de los equipos en amateurs que residen fuera de esas áreas, principalmente adolescentes de República Dominicana, Venezuela, Colombia, México y Panamá. Los jugadores fuera de Estados Unidos pueden firmar desde los 16 años, y es común que jugadores, sus familias y entrenadores cierren acuerdos de palabra con equipos a los 13 o 14 años en un sistema plagado de corrupción.

El sindicato propuso que los equipos que celebren cualquier acuerdo antes de un período de firmas pierdan el derecho a firmar al jugador involucrado, renuncien a espacio del fondo por el monto del bono de firma acordado y pierdan todo su espacio del fondo en el período de firmas siguiente. El espacio perdido del fondo se redistribuiría entre otros clubes y una infracción derivaría en una multa mínima de 200.000 dólares. Además, las partes contratarían a un responsable conjunto de cumplimiento.

En su propuesta más reciente, la gerencia incluyó 200 millones de dólares en fondos para bonos de firma para 2027, aproximadamente equivalente al gasto internacional en amateurs de 2026, y señaló que mantendría una cantidad ilimitada de jugadores no seleccionados que podrían firmar por hasta 10.000 dólares cada uno. La gerencia propuso montos fijos obligatorios para cada selección del draft y pidió que la edad mínima de firma para amateurs internacionales se elevara a 18 desde 17 al 1 de septiembre de su año de firma.

Los jugadores propusieron aumentos en los tres niveles básicos de fondos por equipo en 2027: de 8.034.900 a 8,5 millones de dólares, de 7.357.100 a 7,75 millones y de 6.679.200 a 7 millones. Las cifras crecerían en años futuros al mismo ritmo que los ingresos de la industria.

Se permitiría a los equipos exceder sus fondos de bonos, pero se les aplicaría un impuesto por el excedente y, si se pasan en 15% o más, podrían perder montos futuros del fondo. Se añadiría espacio adicional del fondo de hasta 2 millones de dólares a las recompensas de los clubes en el Incentivo de Promoción de Prospectos, iniciado bajo el convenio colectivo actual.

El sindicato pidió que el límite de bonos que no cuentan contra los fondos se eleve a 75.000 dólares hasta 2029 y luego a 100.000, y que se elimine el límite de 60% de asignación adicional del fondo que un equipo puede adquirir, junto con el requisito de que las asignaciones intercambiadas sean en incrementos de 250.000 dólares. Los jugadores que firmen por debajo de 75.000 dólares serían elegibles para bonos de ascenso de 25.000 dólares si son asignados a un equipo de complejo o a un club de una liga de desarrollo de jugadores, dinero que sería financiado de manera central por MLB.

Además, el sindicato propuso que los equipos que reciben dinero de reparto de ingresos puedan aumentar su fondo en 1 millón de dólares en un solo período de firmas dentro de un acuerdo de cinco años y en 500.000 dólares en cada período posterior a una aparición en la postemporada. Esos equipos también podrían firmar a dos jugadores elegibles para el draft con un contrato de Grandes Ligas entre 2027 y 2031, pero perderían 4 millones de dólares por jugador en asignación.

Los jugadores pidieron establecer fondos separados de bonos de firma para jugadores elegibles con experiencia profesional extranjera limitada, evitando que futuros jugadores en esa situación compitan por dinero de los fondos de bonos de firma con prospectos adolescentes, tal y como hizo Roki Sasaki cuando firmó con los Dodgers de Los Ángeles antes de la temporada 2025.

"Nuestras propuestas contribuyen a consolidar los avances del béisbol como deporte internacional, al tiempo que protegen los intereses de los atletas jóvenes que son el futuro de nuestro deporte”, sostuvo Meyer.

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FUENTE: AP