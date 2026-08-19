Jugadores de Brighton pagan entradas a hinchas que viajan al Círculo Polar Ártico para repesca

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Joao Costinha (derecha), del Brighton, disputa un balón con Jonathan Rowe, del Bologna, en un duelo de pretemporada disputado el sábado 15 de agosto de 2026 (Andrew Matthews/PA via AP) AP

El club de la Liga Premier inglesa informó el miércoles que los 407 aficionados que harán el viaje recibirán el reembolso del costo de las entradas, además de bufandas y camisetas como agradecimiento especial por su dedicación.

El capitán de Brighton, Lewis Dunk, manifestó que los jugadores querían reconocer el compromiso de sus seguidores.

“Los aficionados no sabían adónde iban hasta el último momento. Es un viaje largo para ellos, y con muy poco tiempo para organizarse", dijo Dunk en el sitio Web del club. "Pensamos que queremos empezar bien la temporada para los aficionados y tener un gesto reembolsándoles las entradas como grupo”.

El octavo puesto obtenido por el Brighton en la Premier la temporada pasada colocó al equipo en un repechaje a doble partido en la tercera competición de clubes de Europa.

Tromsø avanzó para jugar contra Brighton al completar una victoria global de 7-1 sobre el club rumano Cluj el jueves pasado.

El partido en el norte de Noruega es el primer encuentro oficial de la temporada para Brighton.

Brighton indicó que los aficionados recibirán su reembolso en los días posteriores al partido. “Ojalá los aficionados aprecien este gesto de los jugadores y sea un buen comienzo de una buena temporada con ellos, y que todos podamos disfrutarla en el camino”, confió Dunk. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP