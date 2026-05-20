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Jugador noruego apoya petición para mejorar protocolos de calor de FIFA durante el Mundial

Un internacional noruego que probablemente dispute el próximo Mundial figura entre un grupo de futbolistas actuales o retirados que respaldan los llamados para que la FIFA refuerce los protocolos contra el calor en el torneo.

ARCHIVO - Foto del 24 de junio del 2025, Gerard Garriga del Auckland City se enfría con los aspersores durante un descanso de hidratación en el encuentro del Mundial de Clubes ante Boca Juniors. (AP Foto/George Walker IV, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 24 de junio del 2025, Gerard Garriga del Auckland City se enfría con los aspersores durante un descanso de hidratación en el encuentro del Mundial de Clubes ante Boca Juniors. (AP Foto/George Walker IV, Archivo) AP

Morten Thorsby parece que estará en la lista de Noruega para la primera participación de su país en un Mundial masculino desde 1998. En 2020, fundó “We Play Green”, un movimiento que insta a los futbolistas a involucrarse en temas ambientales y climáticos.

Una carta abierta a la FIFA que presentó el New Weather Institute, firmada por Thorsby y decenas de otros jugadores —ninguno de los cuales irá al Mundial—, afirma que es “esencial que la mejor experiencia médica disponible se ponga en práctica” en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

“Compartimos las preocupaciones expuestas por los profesionales médicos y respaldamos su exigencia de que la FIFA actualice su marco sobre estrés térmico antes del Mundial”, señala la carta.

En la misiva fechada la semana pasada, un grupo de destacados expertos en salud escribió sobre lo que perciben como “niveles preocupantes de estrés térmico” a los que los jugadores podrían estar expuestos en el Mundial y manifestó que les “preocupa que las directrices actuales de la FIFA para mitigar el estrés térmico sean inadecuadas y pongan a los jugadores en riesgo de lesiones por calor”.

Entre las medidas que solicitaron figuraron pausas de enfriamiento de 6 minutos durante los partidos y que los vestuarios cuenten con “el equipo adecuado para un enfriamiento intensivo antes del partido y en el descanso”.

Anteriormente, investigadores han indicado que 14 de las 16 ciudades que albergarán partidos del Mundial experimentarán “niveles de calor extremo, que podrían ser potencialmente peligrosos para los jugadores, los árbitros y posiblemente los espectadores”. Según la investigación, las temperaturas de globo y bulbo húmedo —que incorporan la humedad, la velocidad del viento, el ángulo del sol y más— podrían superar los 32 grados centígrados por las tardes en Monterrey, México, y citó a Miami por su “humedad particularmente alta”.

La FIFA ya creó un Grupo de Trabajo para la Mitigación y Gestión de Enfermedades por Calor, integrado por expertos médicos y operativos, e incorporó varios protocolos contra el calor, como pausas de hidratación de 3 minutos para los jugadores a mitad de cada tiempo, independientemente de las condiciones meteorológicas, mientras que el personal y los suplentes tendrán acceso a bancas con control de clima en los partidos al aire libre.

La FIFA ha dicho que las condiciones climáticas se han tenido en cuenta en el calendario de partidos.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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