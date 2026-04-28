Jueza rechaza demanda del Departamento de Justicia contra Arizona por acceso a padrón electoral

ARCHIVO – Un carrete de adhesivos en la mesa de un centro de votación durante la elección primaria estatal de Massachusetts, el 3 de septiembre de 2024, en la Newton Free Library, en Newton, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne, Archivo) AP

La jueza de distrito Susan Brnovich, designada por Trump, escribió que la lista estatal de registro de votantes de Arizona “no es un documento sujeto a solicitud por parte del secretario de Justicia” conforme a la ley federal. La jueza desestimó la demanda con perjuicio porque, según escribió, “una enmienda sería legalmente inútil”.

La desestimación de la demanda en Arizona se suma a una serie de fallos contra el Departamento de Justicia en casos similares presentados en otros estados. El Departamento de Justicia ha demandado al menos a 30 estados y al Distrito de Columbia con el objetivo de obligar a la entrega de datos detallados de votantes, que incluyen fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales del Seguro Social.

Además de Arizona, los jueces han rechazado esos intentos en Rhode Island, California, Massachusetts, Michigan y Oregon. En Georgia, un juez desestimó una demanda del Departamento de Justicia porque se presentó en la ciudad equivocada, lo que llevó al gobierno a volver a presentarla en otro lugar.

El Departamento de Justicia demandó en enero al secretario de estado de Arizona, Adrian Fontes, por no cumplir con su solicitud de entregar la información detallada de los votantes.

“Este momento es una victoria para la privacidad de los votantes”, afirmó Fontes en un comunicado. “Nunca cumpliré con solicitudes ilegales que pongan en peligro a los votantes de Arizona”.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Al menos 13 estados han proporcionado o prometido proporcionar sus listas detalladas de registro de votantes al departamento, según el Brennan Center y reportes de The Associated Press; dichos estados son Alaska, Arkansas, Indiana, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming.

Las autoridades federales sostienen que necesitan los datos de los votantes para garantizar que los estados cumplan con las leyes electorales federales relacionadas con el mantenimiento del padrón electoral. En el caso de Rhode Island, un abogado del Departamento de Justicia reconoció que la agencia buscaba información del registro de votantes sin tachaduras para poder compartirla con el Departamento de Seguridad Nacional y verificar el estatus de ciudadanía.

Funcionarios demócratas y algunos republicanos han objetado las solicitudes y afirmaron que esa exigencia viola leyes de privacidad estatales y federales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP