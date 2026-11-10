Jueza ordena liberar a estudiante de UC Berkeley detenida por el ICE en aeropuerto de San Francisco

Agentes del ICE arrestaron a Paula Valentina Albornoz Hernández, una estudiante de administración de empresas de 23 años de Colombia, mientras esperaba abordar un vuelo con su novio para irse de vacaciones a Oregon.

Sus abogados argumentaron que la detención de Albornoz Hernández, quien tenía un caso de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente, violó la Constitución porque fue privada de su libertad sin la oportunidad de impugnarlo ante un tribunal.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a Berkeleyside la semana pasada que Albornoz Hernández era deportable porque había excedido el tiempo permitido de una visa en 2023, que su autorización de trabajo y su solicitud de asilo pendiente no le conferían estatus legal, y que “estar detenido es voluntario” porque los inmigrantes tienen la oportunidad de autodeportarse.

La jueza Dena Coggins coincidió con Albornoz Hernández el lunes y escribió que “el debido proceso prohíbe al gobierno detener a la persona no ciudadana a menos que primero se le proporcione una notificación adecuada y una audiencia previa a la privación ante un árbitro neutral”.

Ordenó que Albornoz Hernández fuera liberada de inmediato y prohibió a la agencia exigirle que use un monitor electrónico a menos que demuestre que es necesario.

El ICE había puesto a Albornoz Hernández en proceso de deportación y su caso de asilo seguirá su curso en el tribunal de inmigración, señaló Lizzie Fulton, la abogada que la representa en ese caso.

En un comunicado el lunes, Seguridad Nacional calificó a Coggins de “jueza activista nombrada por Biden” antes de afirmar que la agencia “cumple con todas las órdenes judiciales legales”. El departamento también defendió su política de detener a inmigrantes en aeropuertos: “Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros en nuestro país ilegalmente ya no puedan volar, a menos que sea para salir de nuestro país para autodeportarse”.

UC Berkeley emprendió un intenso esfuerzo para lograr la liberación de Albornoz Hernández en la semana transcurrida desde su detención, con administradores que reunieron apoyo de funcionarios electos y estudiantes que se manifestaron en Sproul Plaza.

“Me siento aliviada, feliz, tantas emociones positivas”, escribió a Berkeleyside la mañana del lunes Liliana Iglesias, directora del Programa de Estudiantes Indocumentados de UC Berkeley, al enterarse de la noticia.

El abogado Niko De Bremaeker, de Centro Legal de la Raza, que presentó la petición para impugnar la detención de Albornoz Hernández, comentó la mañana del lunes que esperaba que su liberación tardara entre unas horas y un día. Ha estado retenida en el centro de detención del ICE en California City, una instalación en el desierto del sur de California.

“Los jueces federales han determinado de manera abrumadora que estos arrestos son ilegales, y el ICE sigue realizándolos”, afirmó De Bremaeker. “Tienen que parar, y el Congreso tiene que investigar”.

Aunque el caso de Albornoz Hernández sigue pendiente, Fulton explicó que ahora será más fácil impulsarlo porque la estudiante podrá reunirse en privado con sus abogados y preparar pruebas, algo que es difícil de hacer mientras está detenida. Además de reencontrarse con su familia y su novio, tiene muchas ganas de volver a sus tareas escolares, indicó Fulton.

“Una de sus grandes preocupaciones mientras estuvo detenida era perder clases”, contó Fulton. “Llamó a su instructor de posgrado y le preguntó cómo puede reincorporarse de inmediato cuando la liberen”.

Anthony, el novio de Albornoz Hernández, relató que se puso en camino en cuanto se enteró de la noticia y que avanzaba hacia Bakersfield a última hora de la mañana del lunes, donde esperaba reencontrarse con su novia tras una separación de una semana que “se sintió como meses”.

“No dudé ni por un segundo que la iban a liberar”, manifestó. “Estaba listo en cualquier momento para subirme al auto y simplemente ir”.

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Berkeleyside colabora con la sala de redacción sin fines de lucro Open Campus en la cobertura de educación superior.

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Esta historia fue publicada originalmente por Berkeleyside y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP