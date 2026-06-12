Jueza extiende bloqueo al “fondo antipolitización” de Trump por 1.800 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento donde firmó una proclamación sobre la industria pesquera, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 11 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El secretario de Justicia interino Todd Blanche declaró ante el Congreso a principios de este mes que el gobierno está en proceso de desechar sus planes para el fondo ante una feroz reacción bipartidista, y los abogados del gobierno han sostenido que las demandas que impugnan el fondo ahora carecen de objeto. Pero los abogados de los demandantes no están satisfechos con las garantías de Blanche de que el fondo no seguirá adelante.

Tampoco lo estuvo la jueza de distrito Leonie Brinkema, quien dictaminó que el “fondo antipolitización” seguirá bloqueado hasta nuevo aviso del tribunal.

“La argumentación (del gobierno) de que el caso carece de objeto, en mi opinión, no lleva a ninguna parte”, manifestó la jueza.

Por su parte, el presidente Donald Trump no ha respaldado públicamente y de manera inequívoca la cancelación del fondo. Ha seguido apoyándolo en declaraciones a reporteros.

Brinkema dio a las partes una semana para negociar un acuerdo para que funcionarios del gobierno de Trump, incluido Blanche, presenten una declaración jurada de que el gobierno no reactivará el fondo.

La jueza ya había aceptado bloquear temporalmente al gobierno para que no avanzara con el fondo durante al menos dos semanas. Su orden del 29 de mayo vencía el viernes.

El gobierno republicano de Trump creó el fondo para resolver su demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de sus declaraciones fiscales.

Los demandantes que presentaron la instancia para bloquear los pagos del fondo sostienen que el gobierno no puede desviar legalmente dinero de los contribuyentes hacia lo que, según ellos, es una caja chica para compensar a aliados de Trump.

El miércoles, en un caso diferente, otro juez en Washington, D.C., rechazó una solicitud paralela de un organismo de vigilancia del gobierno para obtener una orden judicial que impidiera temporalmente que el gobierno de Trump siga adelante con el fondo. El juez de distrito Richard Leon dijo que acepta la afirmación de Blanche de que el fondo ahora carece de objeto.

Leon había preguntado al abogado del Departamento de Justicia Andrew Block por qué Blanche no rescinde formalmente su orden del 18 de mayo que estableció el fondo. Block dijo que no lo sabía. Aún no tenía una respuesta a esa pregunta cuando Brinkema la planteó dos días después.

“Constituye un enorme vacío en el expediente que no tengamos una respuesta a esa pregunta”, señaló la jueza, nominada al cargo por el presidente demócrata Bill Clinton.

Block dijo que no podía darle una “respuesta concreta” porque no tiene acceso directo a Blanche.

“Lo único que estaría haciendo sería especular”, le dijo a la jueza.

En el caso de Virginia, abogados del grupo de defensa legal Democracy Forward solicitaron una orden para suspender temporalmente la implementación del fondo y evitar que el gobierno de Trump desembolse cualquier pago a partir de este.

Entre los demandantes hay un fiscal despedido y un profesor universitario absuelto de agredir a agentes federales durante una protesta. También figuran como demandantes el organismo de vigilancia del gobierno Common Cause, la ciudad de New Haven, Connecticut, y la National Abortion Federation, una asociación de proveedores de servicios de aborto.

Incluso antes de que el gobierno de Trump dijera que abandonaba el fondo, el Departamento de Justicia no formó la comisión de cinco miembros que decidiría los criterios de pago, por lo que no se desembolsó dinero ni se aceptaron reclamaciones.

Muchos de los aliados del presidente republicano se oponen a compensar a los alborotadores que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, tras la derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden. En mayo, sin embargo, Blanche no descartó la posibilidad de que los alborotadores del Capitolio que participaron en actos de violencia pudieran ser elegibles para solicitar pagos del fondo.

Trump emitió indultos en masa a los alborotadores del Capitolio en su primer día de regreso en la Casa Blanca el año pasado. Más de 1.500 personas fueron acusadas por el ataque del 6 de enero antes de que Trump borrara todos los casos con su amplio acto de clemencia.

La abogada de Democracy Forward, Pooja Boisture, afirmó que reactivar el fondo perjudicaría de manera irreparable a los demandantes. Una orden judicial para bloquearlo no perjudicaría al gobierno si este realmente lo está abandonando, como testificó Blanche, le dijo Boisture a la jueza, quien coincidió con ese argumento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP