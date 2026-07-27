Juez ordena que el cantante D4vd vaya a juicio por la muerte de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años

La jueza de Los Ángeles Charlaine Olmedo determinó que las pruebas que los fiscales presentaron en una audiencia preliminar que se extendió durante cinco días aportaban causa probable para un juicio por los cargos de asesinato, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

D4vd, el cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Burke, tenía una carrera que iba en fuerte ascenso antes de que surgieran las acusaciones. Se declaró no culpable.

“Las partes acusadoras han cumplido”, afirmó Olmedo. La jueza ordenó que Burke continúe detenido sin derecho a fianza.

Olmedo subrayó que el estándar de causa probable para una audiencia preliminar como esta es mucho más bajo que el umbral en un juicio. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que las pruebas eran abrumadoras.

“Con base en las montañas de pruebas presentadas”, manifestó la fiscal adjunta de distrito Beth Silverman, “todas las acusaciones han quedado demostradas muy por encima del estándar requerido”.

Burke no tuvo una reacción visible ante la decisión. La defensa declinó hacer comentarios fuera del tribunal.

Los fiscales cerraron su caso el lunes al ofrecer un relato minuto a minuto de la última noche de Rivas Hernandez, mostrando que, tras una cadena de mensajes de texto con Burke, su teléfono quedó en silencio de forma permanente cuando llegó a su casa.

Cuando se acercaba a su casa en Hollywood poco después de las 10 de la mañana del 23 de abril de 2025, en un Uber que él había enviado para recogerla, mandó su último mensaje: “girly pop i’m almost there open ur door if ur home” (chica, ya casi llego; abre la puerta si estás en casa).

Los fiscales alegan que Burke la apuñaló hasta matarla cuando ella cruzó la puerta.

La noche anterior, ambos discutieron por mensajes de texto sobre la relación de él con una mujer. Ella le envió un mensaje furioso y con groserías diciendo que le contaría a su papá muchas mentiras sobre él y que "acabaré con tu carrera y con tu vida".

El detective Corey Farrell, del Departamento de Policía de Los Ángeles, bajo interrogatorio de la fiscalía, leyó los mensajes obtenidos mediante órdenes judiciales sobre el iPhone de Burke y sus cuentas de iCloud.

La defensa sostiene que no hay pruebas suficientes de asesinato

Tras el último testigo el lunes, la defensa argumentó que las pruebas eran insuficientes y que el cargo de asesinato debía ser desestimado.

“No hay evidencia de que el señor Burke albergara una intención deliberada de matar a la señorita Hernandez”, señaló la abogada de Burke, Marilyn Bednarski.

Indicó que las comunicaciones entre Burke y Rivas Hernandez no mostraban “ninguna amenaza, ninguna evidencia de un historial de violencia” y que él tenía “lo contrario de malicia homicida” hacia ella.

FUENTE: AP