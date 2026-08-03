Juez falla que Nueva York no puede prohibir que agentes federales se cubran el rostro

ARCHIVO - Agentes federales enmascarados esperan afuera de una sala de audiencias de inmigración en Nueva York, el 8 de julio de 2025. (AP Foto/Olga Fedorova, archivo) AP

El fallo se produce después de que un juez federal bloqueara a principios de año una ley similar en California, la cual había sido promulgada después de que el gobierno de Trump trabajara agresivamente para aumentar los arrestos de inmigrantes.

La jueza federal de distrito Mae D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, escribió que, aunque Nueva York “parece tener buenas intenciones en su búsqueda de una labor policial transparente”, eso no es lo que el tribunal está decidiendo.

“La cuestión que ahora tiene ante sí la corte es sobre la constitucionalidad, no sobre la transparencia ni sobre decisiones de política preferibles”, escribió D’Agostino.

El gobierno federal ha demostrado que es probable que las medidas vayan en contra de la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe que los gobiernos estatales regulen a las fuerzas policiales federales, escribió D’Agostino.

Las medidas se incluyeron en un conjunto de políticas policiales como parte del proyecto de ley del presupuesto estatal que la gobernadora demócrata Kathy Hochul promulgó en mayo.

Hochul y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, señalaron en un comunicado tras la decisión de la jueza que “nos mantenemos firmes en nuestra convicción de que los agentes enmascarados no hacen que Nueva York sea más segura, y nuestras oficinas están revisando todas las opciones legales en este momento”.

Según el fallo, las medidas de Nueva York sobre identificaciones y taparse el rostro entraron en vigor en junio.

California se convirtió en el primer estado en prohibir que la mayoría de los agentes policiales se tapen el rostro, en virtud de un proyecto de ley que se promulgó en septiembre tras redadas realizadas por agentes de inmigración en Los Ángeles.

Cuando se bloqueó la ley, se esperaba que la decisión tuviera implicaciones en todo el país para otros estados que han impulsado sus propias medidas para imponer restricciones a los agentes de inmigración.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda federal en mayo contra Connecticut por una nueva ley estatal que prohíbe que los agentes federales usen mascarillas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP