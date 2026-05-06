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Juez divulga nota que compañero de celda dice que halló tras intento de suicidio de Epstein

NUEVA YORK (AP) — Una nota que el excompañero de celda de Jeffrey Epstein dijo haber encontrado después del primer presunto intento de suicidio en la cárcel del financiero fue dada a conocer el miércoles, tras haber permanecido precintada y guardada bajo llave en una bóveda de un tribunal durante casi cinco años como parte de una disputa jurídica no relacionada.

ARCHIVO - Esta foto del 28 de marzo de 2017, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra al magnate Jeffrey Epstein. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP, archivo)
ARCHIVO - Esta foto del 28 de marzo de 2017, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra al magnate Jeffrey Epstein. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP, archivo) AP

El juez federal de distrito Kenneth Karas, en White Plains, Nueva York, ordenó la divulgación de la nota después de que The New York Times solicitara la semana pasada que retirara el precinto de ese documento y de otros en un caso que involucra al compañero de celda, Nicholas Tartaglione.

Pocas personas sabían de la existencia de la nota hasta que Tartaglione, un exagente de policía que cumple cadena perpetua por matar a cuatro personas, la mencionó en un podcast el año pasado. Tartaglione sostuvo que descubrió la nota dentro de un libro en su celda después de que Epstein fuera hallado con una tira de sábana alrededor del cuello el 23 de julio de 2019.

“Me investigaron durante meses... ¡y no encontraron nada!”, dice la breve nota, que en algunas partes es difícil de entender. “Es un placer poder elegir” el “momento de decir adiós”, continúa. “¿Qué quieres que haga?... ¡Pues que me ponga a llorar!”.

“No es divertido”, concluye la nota, con esas palabras subrayadas. “¡No vale la pena!”.

Epstein fue hallado muerto en su celda en el Metropolitan Correctional Center —una cárcel federal en Manhattan— el 10 de agosto de 2019, mientras aguardaba a ser enjuiciado por cargos de tráfico sexual.

El médico forense determinó que se trató de un suicidio. Las autoridades han señalado una serie de fallos del personal penitenciario —incluido navegar por internet y dormir cuando debían estar vigilando a Epstein— que permitieron que se quitara la vida.

No está claro quién escribió la nota que Tartaglione alegó haber encontrado. No fue mencionada en los extensos informes del gobierno que examinaron las circunstancias de la muerte de Epstein.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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