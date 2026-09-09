Juez del Supremo Tribunal de Brasil anula fallo rival y restituye al jefe de la Policía Federal

El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, izquierda, aplaude con el presidente Luíz Inácio Lula da Silva, derecha, y el ministro de Justicia, Wellington Cesar, durante las celebraciones del Día de la Independencia en Brasilia, Brasil, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Dino, exministro de Justicia designado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para el máximo tribunal, revirtió una decisión tomada el martes por el también juez del Supremo Tribunal Federal André Mendonça para apartar al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al director de inteligencia de la fuerza, Leandro Almada, por presuntamente encabezar investigaciones ilegales en su contra.

Dino sostuvo que Mendonça, elegido por el expresidente Jair Bolsonaro, no puede usar sus desacuerdos con la fuerza para destituir a los dos policías “por causa propia, con el objetivo de frenar investigaciones y el trabajo policial”.

Aliados de Lula han acusado a Mendonça de dilatar investigaciones de la Policía Federal que alcanzan al candidato presidencial opositor, el senador Flávio Bolsonaro, mientras acelera otras que afectan al círculo íntimo del presidente. Mendonça ha rechazado esas acusaciones de parcialidad.

Dino añadió que su decisión solo debería ser revisada por el pleno del tribunal, actualmente integrado por 10 jueces.

Mendonça preside dos investigaciones delicadas mientras Lula se prepara para enfrentar al senador Bolsonaro en su intento de reelección en las elecciones nacionales de octubre. Una investigación se centra en el colapso de Banco Master, que ha implicado a varios políticos, y la otra examina presuntos fraudes en el sistema de pensiones de Brasil.

La primera ha afectado principalmente a figuras de la oposición del país, mientras que la segunda ha suscitado dudas sobre posibles irregularidades por parte de uno de los hijos de Lula.

Mendonça también se ha visto envuelto en una disputa pública con el juez Alexandre de Moraes, quien el año pasado condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión.

Recientemente, Mendonça desclasificó documentos de la Policía Federal que mostraban que el propietario de Banco Master, Daniel Vorcaro, buscaba con frecuencia el asesoramiento legal de de Moraes antes de su detención.

De Moraes negó previamente haber cometido irregularidades en el caso, pero ha enfrentado presiones para renunciar desde que las investigaciones mostraron que su esposa prestó servicios legales a Banco Master como parte de un contrato de 130 millones de reales (25 millones de dólares). De Moraes aún no ha hecho comentarios públicos sobre el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP