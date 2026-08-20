Juez croata ordena detener a un ucraniano buscado por el sabotaje al Nord Stream en 2022

ARCHIVO – El acusado ucraniano Volodymyr Zhuravlov, derecha, escucha mientras un juez anuncia la decisión de no permitir su extradición a Alemania en una sala del Tribunal Regional de Varsovia, en la capital de Polonia, el viernes 17 de octubre de 2025. (AP Foto/Czarek Sokolowski, Archivo) AP

El hombre fue arrestado el miércoles en virtud de una orden europea en la localidad croata de Pula, en el norte del país. La televisión estatal HRT informó que el jueves fue interrogado por fiscales, quienes solicitaron su detención mientras avanzan los procedimientos de extradición.

El abogado del hombre, Matija Milos, señaló que apelarán la orden de detención, según informó la agencia de noticias HINA. Hasta el momento, se ignora cuánto podrían durar los procedimientos de extradición en Croacia.

Los fiscales alemanes señalaron que el sospechoso era un “buzo con entrenamiento” que pertenecía a un grupo de personas que “colocó explosivos” en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm.

Las explosiones submarinas, ocurridas el 26 de septiembre de 2022, dañaron los gasoductos, construidos para transportar gas natural ruso a Alemania bajo el mar Báltico. Los daños aumentaron las tensiones por la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras los países europeos avanzaban para reducir su dependencia de las fuentes energéticas rusas tras la invasión a gran escala del Kremlin a su vecino el 24 de febrero de 2022.

La fiscalía alemana identificó al sospechoso únicamente como Vladimir Z. Sin embargo, un portavoz confirmó a The Associated Press que se trataba del mismo hombre que fue arrestado en Polonia el año pasado, pero que luego fue liberado cuando un tribunal polaco se negó a extraditarlo a Alemania. Las autoridades polacas lo identificaron como Volodymyr Zhuravlov.

Polonia se ha opuesto durante mucho tiempo a los gasoductos Nord Stream, al considerarlos un intento de Rusia de usar sus vastos recursos energéticos para ganar influencia en toda Europa.

El mes pasado, fiscales federales alemanes presentaron cargos contra un exoficial del ejército ucraniano en relación con las mismas explosiones.

Serhii K. fue detenido en agosto de 2025 en una aldea italiana, donde varios agentes allanaron un bungalow en el que se alojaba con su familia. Fue extraditado a Alemania en noviembre.

Según las acusaciones, los sospechosos utilizaron un yate que zarpó del puerto alemán de Rostock. El yate fue alquilado a una empresa alemana mediante identificaciones falsificadas e intermediarios.

Las explosiones rompieron el gasoducto Nord Stream 1, que era la principal ruta de suministro de gas natural ruso a Alemania hasta que Moscú cortó los envíos en agosto de 2022. También dañaron el Nord Stream 2, que nunca entró en servicio porque Berlín suspendió su proceso de certificación poco antes de la invasión total de Rusia.

Al principio, algunos funcionarios occidentales sospecharon que Rusia podría haber llevado a cabo las explosiones. Pero posteriormente, los investigadores alemanes apuntaron a una presunta implicación ucraniana.

Rusia ha acusado a Estados Unidos de haber organizado las explosiones, una acusación que Washington niega. Durante mucho tiempo, los gasoductos fueron blanco de críticas por parte de Estados Unidos y algunos de sus aliados, que advirtieron que aumentaban la dependencia del gas ruso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP