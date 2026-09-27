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Juego de final de temporada entre Orioles y Yankees cancelado por lluvia

NUEVA YORK (AP) — El partido de cierre de la temporada regular entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York el domingo fue cancelado debido a lluvias persistentes.

Los Yankees de Nueva York anuncian en las pantallas del Estadio la cancelación del último encuentro de la temporada regular ante los Orioles de Baltimore debido al clima el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray)
Los Yankees de Nueva York anuncian en las pantallas del Estadio la cancelación del último encuentro de la temporada regular ante los Orioles de Baltimore debido al clima el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Nueva York recibirá a Boston en una serie de comodines de la Liga Americana que comenzará el martes. Cam Schlittler abrirá el Juego 1 el martes, seguido por Max Fried y Gerrit Cole.

Aaron Judge parece estar en duda para la serie de comodines debido a una lesión en la pantorrilla. Hasta el domingo, la única actividad de Judge han sido ejercicios pliométricos y correr en la cinta.

Los Yankees terminaron 93-67. En cada una de las dos temporadas anteriores quedaron 94-67, y ningún equipo ha terminado con el mismo récord en tres temporadas consecutivas, según el Elias Sports Bureau.

Baltimore terminó 79-82 bajo el mando del mánager novato Craig Albernaz, una mejora respecto al 75-87 del año pasado. Los Orioles han encadenado temporadas consecutivas con marca perdedora después de ganar 275 juegos entre 2022 y 2024.

Los Yankees atrajeron a 3.297.154 aficionados en 79 fechas como local, por debajo de los 3.392.659 en 80 fechas del año pasado. Tuvieron 12 llenos en casa, una caída respecto a 20 la temporada pasada.

Nueva York nunca anunció su alineación, y el juego fue cancelado unas tres horas después del inicio programado a la 1:05 de la tarde hora local. Esta fue la primera vez desde 2002 que los Yankees no disputaron los 162 juegos en una temporada no acortada.

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