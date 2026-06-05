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Juego 2: Knicks buscan tomar el mando de las Finales NBA. Spurs esperan empatar la serie

SAN ANTONIO (AP) — Jalen Brunson fue la estrella del Juego 1 de las Finales de la NBA, al impulsar a los Knicks de Nueva York a una victoria en el inicio de la serie. Pese a una irregular acierto en tiros de campo Victor Wembanyama también registró grandes números para los Spurs de San Antonio en su debut en las finales.

Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York durante un entrenamiento previo al inicio de las Finales de la NBA, el martes 2 de junio de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay)
Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York durante un entrenamiento previo al inicio de las Finales de la NBA, el martes 2 de junio de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) AP

Las estrellas fueron estrellas.

Sin embargo, las finales suelen ganarse por la suma de las otras piezas.

El segundo encuentro de la serie por el título se disputa la noche del viernes en San Antonio, con los Spurs con la esperanza de igualar antes de que la serie se traslade a Nueva York.

Los Knicks tienen la mira puesta en convertirse en el primer equipo desde Houston en 1995 en comenzar las Finales de la NBA con dos victorias como visitante.

Nueva York obtuvo 30 puntos de Brunson en la victoria del Juego 1, en la que los Knicks remontaron una desventaja de 14 puntos en el tercer cuarto y cerraron el partido con una racha de 11-0. Y aunque Brunson recibió mucho crédito, los Knicks resaltaron otros aportes como el de Josh Hart.

Anotó tres puntos. Eso no fue lo importante. Fue todo lo demás — 15 rebotes, seis asistencias y cuatro robos. El único otro jugador que tuvo tantos rebotes, asistencias y robos en un partido de finales desde que se empezaron a registrar todas esas estadísticas fue Larry Bird en 1986.

Los Knicks intentan ganar su 13er partido consecutivo de playoffs, lo que sería la segunda racha más larga en una sola temporada en la historia de la NBA. Golden State ganó 15 partidos consecutivos de playoffs en 2017.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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