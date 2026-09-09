Judíos de EEUU se sienten “vulnerables” en los Días Sagrados por temor al antisemitismo

ARCHIVO - Un judío ultraortodoxo sacude un pollo sobre la cabeza de su hijo en Bnei Brak, Israel, el jueves 10 de octubre de 2024, como parte del ritual de Kaparot un día antes de la festividad judía de Yom Kippur. (AP Foto/Oded Balilty, Archivo) AP

“Los judíos se sienten extremadamente inseguros en este momento”, afirmó el rabino David Ingber, fundador y líder espiritual de Romemu, una congregación judía no denominacional de rápido crecimiento en la ciudad de Nueva York.

Ingber señala que muchos de sus feligreses son políticamente liberales y se oponen a las políticas de Israel sobre Gaza y otros asuntos, y aun así, les preocupan las afirmaciones vehementes de que Israel no tiene derecho a existir como Estado judío.

“Muchos de nosotros vemos a Israel como una patria ancestral”, expresó. “Lo desconcertante es que nos dicen que nuestro propio sentido de la historia es ilegítimo”.

A esa inquietud se suma, indicó, un repunte del sentimiento antisemita y antiisraelí proveniente de la derecha política, que se añade a las arraigadas posturas antisionistas de muchas personas de izquierda. En conjunto, sostuvo Ingber, “es el peor aumento del antisemitismo que he visto en mi vida”.

Los Días Sagrados comienzan al atardecer del viernes con la festividad de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío; se observará hasta el anochecer del domingo. Una semana después llega Yom Kipur, el Día de la Expiación, que es ampliamente considerado el día más sagrado del calendario judío. Este año, se observa desde la puesta del sol del 20 de septiembre hasta después del anochecer del 21 de septiembre.

Como preparación para las fiestas sagradas, la Secure Community Network, que brinda asesoramiento de seguridad a instituciones judías en toda Norteamérica, ofrece seminarios web de seguridad y capacitación presencial sobre cómo responder ante amenazas activas.

“La esperanza no es una estrategia”, afirmó Michael Masters, director nacional y CEO de la SCN. “Se trata de preparación, de capacitar a miembros individuales de la comunidad, de lograr que todos participen”.

Masters explicó que la tarea de la red se ha vuelto más complicada a medida que surgen amenazas antisemitas desde una variedad más amplia de fuentes nacionales y extranjeras, que van desde grupos vinculados a Irán hasta supremacistas blancos en Estados Unidos.

“La gente busca quién es el enemigo, y no es fácil decir quién está detrás del aumento de los delitos de odio antirreligioso”, manifestó.

Entre los ataques violentos contra judíos en Estados Unidos este año figuran una agresión en agosto en una sinagoga de Manhattan, un ataque realizado en marzo en el que un camión embistió un templo en West Bloomfield, Michigan, y un ataque incendiario en enero contra una sinagoga en Jackson, Mississippi.

Sin embargo, aunque líderes judíos de todo el espectro político condenan esos incidentes, la comunidad judía en general está desgarrada por divisiones relacionadas con el papel de Israel en los actuales conflictos en Oriente Medio. En particular, cerca de 3 de cada 10 judíos en Estados Unidos dicen que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos, según una encuesta reciente de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research.

Las divisiones internas son una gran preocupación

Masters dice que está claro que los acontecimientos en Oriente Medio pueden afectar el “entorno de amenazas” en Estados Unidos.

“Sin embargo, en un sentido más amplio, la comunidad entiende que esta amenaza es la continuación de más de 3.500 años de amenaza”, agregó. “En el fondo, se trata del odio hacia la comunidad judía”.

Al señalar que algunas iglesias cristianas también han enfrentado ataques violentos recientes, Masters considera que puede haber una oportunidad “para que todos nosotros, como grupos de fe, nos unamos”. Y, de manera similar, indicó que los esfuerzos por mejorar la seguridad podrían ser un “componente unificador” para las distintas ramas del judaísmo en Estados Unidos.

“Nuestros adversarios no distinguen entre ortodoxos, reformistas, conservadores”, afirmó. “Sería muy sensato entender que, como comunidad, somos más fuertes cuando nos mantenemos unidos”.

Ingber también abordó las divisiones dentro del judaísmo.

“Deberíamos crear un espacio para manifestar las diferencias, para estar juntos con todas nuestras diferencias”, expresó. “Existe un grave peligro de cisma en torno al pueblo judío y su relación con el Estado de Israel. Se está convirtiendo en arma”.

“Los rabinos tendrán que intentar hablar en ese espacio”, añadió. “No quieres levantarte en los Días Sagrados y hablar de división”.

Los Días Sagrados de este año serán un tiempo de emociones poderosamente contrastantes, dijo el rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista, una organización que engloba a más de 800 sinagogas reformistas en Norteamérica.

Señaló que el nombre hebreo de las fiestas sagradas puede traducirse como “los días de sobrecogimiento” o “los días terribles”.

“El temor es real”, afirmó Jacobs. “La gente tiene miedo en muchos casos de expresar públicamente su judaísmo”.

“Al mismo tiempo, somos seres humanos que anhelamos la dimensión majestuosa de estos Días Sagrados: la belleza y la posibilidad del nuevo año”, agregó. “Hay que sostener ambas cosas en el mismo momento”.

Las divisiones dentro de la comunidad judía “son pronunciadas”, afirmó. “Padres y abuelos pueden tener una visión de Israel. Sus hijos pueden tener ideas muy diferentes”.

Jacobs indicó que un desafío para su movimiento es enfatizar “la conexión dentro y más allá de los muros de nuestras congregaciones”.

Solicitan más ayuda en seguridad al Congreso

Antes de los Días Sagrados, importantes organizaciones judías han pedido al Congreso que asigne 1.000 millones de dólares —el triple de la asignación actual— para ayudar a que los lugares de culto y otras organizaciones sin fines de lucro refuercen su seguridad física.

Entre quienes impulsan el aumento de fondos está Nathan Diament, director ejecutivo del Orthodox Union Advocacy Center, que representa a la mayor organización coordinadora judía ortodoxa del país.

En un comentario para Jewish News Service, escribió que la financiación anual del Programa de Subvenciones de Seguridad para Organizaciones Sin Fines de Lucro había crecido de 10 millones de dólares en 2004 a 300 millones de dólares en 2026. Pero el aumento no ha seguido el ritmo de la demanda, añadió, ya que solo el 20% de los más de 8.000 solicitantes sin fines de lucro recibió fondos el año pasado.

“Con los Días Sagrados a la vuelta de la esquina, millones de judíos estadounidenses asistirán a la sinagoga con una sensación de aprensión… porque estar sentados en sinagogas durante horas nos hace pensar en los ataques que han ocurrido”.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP