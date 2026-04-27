Judge y Rice conectan jonrones seguidos e igualan a Mantle y Berra; Yankees vencen 4-2 a Rangers

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Aaron Judge (99) y Ben Rice, derecha, de los Yankees de Nueva York, celebran el cuadrangular de dos carreras de Rice en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el lunes 27 de abril 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Judge igualó el liderato de las Grandes Ligas con su 11mo cuadrangular, un día después de conectar otro en su cumpleaños número 34, para poner el juego 3-0 con dos outs en la tercera entrada. Eso ocurrió justo después del 10mo jonrón de Rice, el sexto en 11 juegos.

Se convirtieron en la segunda dupla de compañeros de los Yankees en tener cada uno 10 o más jonrones en los primeros 29 juegos, uniéndose a Mickey Mantle y Yogi Berra en 1956.

Max Fried (4-1) permitió cuatro sencillos dispersos en seis entradas sin carreras, mientras los Yankees (19-10) lograron su 10ma victoria en 12 juegos. David Bednar, el tercer relevista, permitió una carrera sucia en la novena, pero consiguió su octavo salvamento en nueve oportunidades cuando el dominicano Ezequiel Durán bateó un rodado para out forzado con dos en base.

El abridor de Texas, Jack Leiter (1-2), permitió los tres jonrones en seis entradas.

El cuadrangular de dos carreras de Rice llegó un lanzamiento después de que Trent Grisham se embasara con un sencillo, con la pelota desviándose en el guante de Leiter y el campocorto Corey Seager, que venía cargando, sin poder recogerla a mano limpia.

Judge, quien además pegó dos dobles, siguió con un batazo de 414 pies que cayó en las gradas del jardín izquierdo, no muy lejos del lugar donde conectó su 62do jonrón —récord de temporada de la Liga Americana— el 4 de octubre de 2022.

FUENTE: AP