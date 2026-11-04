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Jude Bellingham anota con brillante taconazo por el Real Madrid en la "Champions"

ATENAS (AP) — José Mourinho elogió a Jude Bellingham como “extraordinario” el miércoles, después de que el mediocampista inglés marcó un brillante gol de tacón contra el AEK Atenas en la Liga de Campeones.

El inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, remata de cabeza en un partido de la Liga de Campeones ante el AEK en Atenas, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Thanassis Stavrakis)
El inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, remata de cabeza en un partido de la Liga de Campeones ante el AEK en Atenas, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Thanassis Stavrakis) AP

En una noche en la que Bellingham se convirtió en el futbolista más joven en disputar 60 partidos en la principal competición europea de clubes, anotó y fue elegido jugador del partido. El Madrid remontó para imponerse por 3-2.

“Es un jugador único. No hay en el mundo del fútbol hoy centrocampistas como Jude, es completo a todos los niveles, es un jugador absolutamente extraordinario", recalcó Mourinho. "Tiene siempre trabajo, liderazgo, ambición, calidad y llegada”.

Bellingham, quien también fue el jugador más joven en alcanzar 50 apariciones en el certamen, llegó a su más reciente hito a los 23 años y 128 días, superando al icónico exarquero de Madrid Iker Casillas.

Anotó a los 32 minutos, al conectar con un centro de Marc Cucurella y desviar de primera un remate que superó al arquero Alberto Brignoli.

“Fue puro instinto, la verdad”, comentó. “Me encontré en una buena posición y logré hacer lo único que me salió de manera natural en esa posición. Fue un bonito gol”.

Madrid reaccionó en dos ocasiones tras ir perdiendo por un gol antes de que el uruguayo Federico Valverde marcara el tanto de la victoria en el tiempo añadido.

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