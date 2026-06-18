Juan Soto pega 2 jonrones y guía la victoria 6-4 de los Mets ante Filis

Marcus Semien celebra con su compañero de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto la victoria ante los Filis de Filadelfia el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Matt Slocum) AP

El bateador emergente Eric Wagaman aportó el sencillo que rompió el empate con dos outs en la séptima entrada, y Marcus Semien lo siguió con un triple de dos carreras ante el relevista José Alvarado (3-2).

Soto le conectó cuadrangulares al abridor de los Filis, Aaron Nola, en sus dos primeros turnos al bate para llegar a 16 jonrones esta temporada. Fue el 30.º juego de múltiples jonrones de su carrera. Soto también le quitó a Harper un extrabase cuando se lanzó y se deslizó para atrapar una pelota sobre la pista de advertencia en la tercera entrada.