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Juan Soto pega 2 jonrones y guía la victoria 6-4 de los Mets ante Filis

FILADELFIA (AP) — El dominicano Juan Soto conectó dos jonrones solitarios e hizo una atrapada deslizándose en la esquina del jardín izquierdo para arrebatarle a Bryce Harper un hit impulsor de carrera para que los Mets de Nueva York vencieran el jueves 6-4 a los Filis de Filadelfia.

Marcus Semien celebra con su compañero de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto la victoria ante los Filis de Filadelfia el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Matt Slocum)
Marcus Semien celebra con su compañero de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto la victoria ante los Filis de Filadelfia el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Matt Slocum) AP

El bateador emergente Eric Wagaman aportó el sencillo que rompió el empate con dos outs en la séptima entrada, y Marcus Semien lo siguió con un triple de dos carreras ante el relevista José Alvarado (3-2).

Soto le conectó cuadrangulares al abridor de los Filis, Aaron Nola, en sus dos primeros turnos al bate para llegar a 16 jonrones esta temporada. Fue el 30.º juego de múltiples jonrones de su carrera. Soto también le quitó a Harper un extrabase cuando se lanzó y se deslizó para atrapar una pelota sobre la pista de advertencia en la tercera entrada.

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FUENTE: AP

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