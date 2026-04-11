americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Juan Brunetta y Ángel Correa brillan en la goleada de Tigres 4-1 sobre Chivas en la Liga MX

MONTERREY, México (AP) — Juan Brunetta y Ángel Correa brillaron con goles y asistencias para que Tigres goleara el sábado en casa 4-1 ante Chivas en la continuación de la 14ta jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

Brunetta celebró su segundo doblete del curso con tantos a los 16 y 80 minutos, mientras que Rodrigo Aguirre a los 42 y Correa a los 46 aportaron las otras dianas para propinar a Chivas su peor descalabro del campeonato.

Daniel Aguirre, a los 25, emparejó momentáneamente por los rojiblancos.

La derrota puso fin a una racha de cinco jornadas de Chivas sin derrota; pese al tercer descalabro, el Guadalajara mantendrá su condición de líder con 31 unidades al final de la fecha.

Tigres puso fin a una racha de dos derrotas —tres jornadas sin triunfo— para ubicarse provisionalmente en zona de liguilla como 6to con 20 unidades.

El argentino Correa destacó en la zona de ataque luego de robar el balón a Luis Romo, el cual mandó en una diagonal al corazón del área, para que Brunetta lo mandara a las redes luego de que el uruguayo Rodrigo Aguirre lo dejó pasar para congelar al zaguero Diego Campillo.

Daniel Aguirre celebró su tercer tanto del campeonato con un soberbio remate en el área, que dejó sin opciones al arquero internacional argentino Nahuel Guzmán en el mejor momento de Chivas.

Pero Correa volvió a ser factor luego de conducir la ofensiva y sacar un centro desde el sector izquierdo del área que Rodrigo Aguirre remató con un potente cabezazo que superó el lance del arquero Raúl Rangel al final de la primera mitad.

Correa celebró su cuarta diana del curso —primera desde la 8va jornada— después de sumarse al área para hacer un remate picado de cabeza a centro de Brunetta en las primeras acciones del complemento, en la que Chivas sufrió una nueva pérdida de balón que le costó otra anotación.

Brunetta puso fin a cuatro jornadas sin marcar con su segundo doblete cuando recibió un pase filtrado que condujo hasta el área, donde sentenció con un derechazo que engañó a Rangel.

El joven delantero Armando “La Hormiga” González, líder goleador del curso con 12 dianas, vio rota una racha de cinco jornadas marcando, partidos que Chivas solventó con cuatro triunfos y un empate.

En otro resultado, con un doblete de Mateo Coronel, a los 45+5 y 81, y otra diana de Santiago Homenchenko a los 29, Querétaro venció 3-1 a Necaxa, por el que marcó Tomás Badaloni a los 61, para hilvanar cinco fechas sin derrota.

Gallos ascendió a la 13ra posición con 15 unidades; Necaxa se ubica en la 12da con 16.

Los Rayos terminaron con nueve elementos después de las tarjetas rojas de Lorenzo Faravelli, 75, y Agustín Oliveros, 85.

La jornada sabatina contempla los enfrentamientos América vs. Cruz Azul, en la vuelta de las acciones de la Liga MX, para el renovado Estadio Azteca (ahora llamado Estadio Banorte), Atlas vs. Monterrey y Pachuca vs. Santos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter