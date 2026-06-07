J.T. Poston pierde ventaja de 4 golpes pero gana el Memorial en desempate

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J.T. Poston celebra después de ganar el torneo de golf Memorial, el domingo 7 de junio de 2026, en Dublin, Ohio. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Poston, que perdió su ventaja después de 12 hoyos, embocó un putt de birdie de 7 pies en el hoyo 18 para rescatar un 72 al par y forzar un desempate con Ryan Gerard, y luego ganó en el segundo hoyo extra cuando Gerard falló un putt de 6 pies para par.

Gerard embocó un putt de birdie de 40 pies en el hoyo 17 para tomar brevemente la delantera, cerró con 68 y en realidad no cometió ningún error durante las últimas cuatro horas hasta el putt final.

Así terminó el día más largo para ambos: 33 hoyos, incluidos 13 por la mañana para completar la tercera ronda y dos hoyos de desempate. Pero qué recompensa para Poston en tantos sentidos. No había terminado entre los 20 primeros en sus 13 torneos anteriores este año. Y entonces cumplió y celebró con un apretón de manos con el anfitrión del torneo, Jack Nicklaus.

Los beneficios fueron más allá del premio de 4 millones de dólares. Poston se ganó un lugar en los próximos tres majors con una gran semana: lo suficientemente alto en el ranking mundial como para evitar el clasificatorio de 36 hoyos el lunes para el Abierto de Estados Unidos, el único cupo disponible esta semana para el Abierto Británico, y un regreso al Masters.

Terminaron con 12 bajo par, 276, después de que Poston y Gerard se despegaron de lo que había sido un empate de cinco jugadores en el liderato cuando faltaba una hora para el final del torneo.

Tommy Fleetwood pegó un golpe con madera desde el fairway a 5 pies para águila en el hoyo 15, par 5. Wyndham Clark protagonizó un repunte tardío. Sam Burns nunca estuvo demasiado lejos. Todos estaban con 11 bajo par al encarar los últimos hoyos.

Clark, que hizo birdie en el 16 para llegar a 11 bajo par, cerró con dos pares para un 67. Terminó solo en el tercer lugar, a un golpe del desempate. Fleetwood envió la bola al rough con sus primeros tres golpes en el 17 y tuvo que arreglárselas para salvar un bogey. Firmó 68. Burns también falló el fairway del 17, y su siguiente golpe rodó de vuelta por el rough y se detuvo en el puente sobre un pequeño arroyo. Desde ahí la dejó a 40 pies, y su largo putt de par asomó en el hoyo y de algún modo no entró. Un putt de birdie de 10 pies en el 18 se fue por muy poco. Hizo 69 y empató en el cuarto lugar con Fleetwood. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP