Jóvenes artistas palestinos en Gaza exhiben su visión de la guerra

La hilera de pinturas, como gran parte de la vida en Gaza, se exhibió al aire libre, expuesta al clima y a las miradas curiosas. Había una pintura de una paloma, un agujero de bala, la silueta de una persona.

Fue un día soleado en Bureij, en el centro de Gaza. Los niños gritaban y jugaban mientras admiradores tomaban fotos y reflexionaban.

“Pintaron sus sentimientos, sus ambiciones, sus esperanzas, sus visiones, durante cuatro meses en un taller continuo en mi estudio”, declaró Ghanem Al-Din, quien organizó la exposición de decenas de pinturas.

Obay Al-Qarshali, de 21 años, fue uno de los artistas. Contó que huyó de su casa en Ciudad de Gaza a finales de 2023 después de que comenzó la guerra, desencadenada por el ataque del 7 de octubre, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel. Se llevó solo lo que pudo en la prisa, dejando atrás más de 30 de sus pinturas.

Su pintura expuesta mostraba vidrios rotos, autos con colchones y otras pertenencias encima, y los escombros de edificios. Todo le resulta demasiado familiar a él y a cientos de miles de palestinos que han sido desplazados, a menudo más de una vez.

Al-Qarshali señaló que cambió de lugar al menos siete veces durante la guerra, que dejó más de 70.000 muertos.

“Por cuánto fuimos desplazados y sufrimos al movernos y cargar nuestras pertenencias, las tiendas, las multitudes y mucho más, quise expresar algo que me inquietaba profundamente: que dejamos nuestros hogares y nuestros lugares seguros, obligados a huir, dispersarnos y cambiar de ubicación. Esta obra expresa muchísimo”, manifestó.

No están claros los próximos pasos de la tregua. El desarme de Hamás es un desafío importante antes de que el territorio pueda avanzar de lleno hacia un cambio de gobernanza, la estabilización y la reconstrucción.

La reconstrucción probablemente costará más de 70.000 millones de dólares y tomará una década, indicó la semana pasada un informe de las Naciones Unidas y la Unión Europea.

El informe señaló que la economía de Gaza se ha contraído un 84%. Más de 371.000 unidades de vivienda han sido destruidas. Más de la mitad de los hospitales de Gaza no funcionan. Casi todas las escuelas están destruidas o dañadas en el territorio de más de 2 millones de habitantes.

Aunque los combates a gran escala han disminuido desde que el alto al fuego entró en vigor en octubre, las fuerzas israelíes han continuado con ataques y disparos casi diarios alrededor de zonas bajo control militar, matando a más de 800 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Un ataque aéreo israelí alcanzó un automóvil en Ciudad de Gaza el martes y mató a cuatro hombres, según el Hospital Shifa.

El ataque ocurrió lejos de la llamada Línea Amarilla que separa las áreas controladas por Israel del resto de Gaza. El ejército de Israel dijo que atacó a un “terrorista” en el lugar, sin dar detalles.

Los cuerpos fueron envueltos en blanco y colocados en el suelo, al aire libre, para que una multitud pudiera llorar a sus muertos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP