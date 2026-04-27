Joshua enfrentará a Prenga en julio en su primera pelea tras choque. ¿Fury será el próximo?

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El boxeador Anthony Joshua reacciona tras la pelea de pesos pesados entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov, el sábado 11 de abril de 2026, en Londres. (Bradley Collyer/PA vía AP) AP

“No es ningún secreto que me he tomado un tiempo para consolidarme y reconstruirme para estar listo para volver a subirme al ring, y hoy es el siguiente paso en ese camino”, dijo Joshua en un comunicado de su promotora, Matchroom.

Joshua, de 36 años, peleará contra Prenga, un albanés con 20 victorias y una derrota, el 25 de julio en Riad, en el combate estelar de “The Comeback”, que forma parte del Esports World Cup Festival.

La última pelea de Joshua fue una victoria por nocaut sobre el youtuber Jake Paul el 19 de diciembre. Diez días después, el que fuera campeón de los pesos pesados resultó herido en un accidente automovilístico en Nigeria que mató a dos de sus amigos.

En el comunicado de Matchroom, Joshua señaló que el combate con Prenga es la primera de un “acuerdo de varias peleas” que aún podría incluir un combate largamente esperado con su rival británico Tyson Fury.

Joshua estuvo presente cuando Fury puso fin a un retiro de 15 meses del ring al vencer al ruso de nacimiento Arslanbek Makhmudov en el Tottenham Hotspur Stadium el 11 de abril.

Tanto Joshua como Fury han reinado como campeones de los pesos pesados en dos ocasiones.

“Sé que tienen grandes planes por delante después de esta pelea. Sé que me están subestimando. Me alegra. Voy a descarrilar sus planes y a sorprender al mundo este julio en Arabia Saudí”, dijo Prenga. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP