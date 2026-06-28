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Josh Lowe conecta su primer grand slam y los Angelinos vencen 4-1 a los Atléticos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El primer grand slam de la carrera de Josh Lowe fue toda la ofensiva que necesitaron los Angelinos de Los Ángeles el domingo en una victoria 4-1 sobre los Atléticos.

Josh Lowe, de los Angelinos de Los Ángeles, recorre las bases después de batear un grand slam en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 28 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman)
Josh Lowe, de los Angelinos de Los Ángeles, recorre las bases después de batear un grand slam en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 28 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Lowe bateaba de 33-10 con 27 carreras impulsadas con las bases llenas durante su carrera de seis años, pero en esas situaciones solo había conseguido dos extrabases antes de conectar un jonrón ante el abridor Aaron Civale en la segunda entrada.

El jardinero central conectó de foul un par de lanzamientos con cuenta de 1-2 antes de enviar un cutter alto a 403 pies hacia la esquina del jardín derecho para su primer cuadrangular desde el 20 de mayo.

El abridor de los Angelinos, Sam Aldegheri (3-3), permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas, y ponchó a cuatro. El dominicano José Fermin lanzó dos entradas sin permitir carreras y el mexicano Samy Natera Jr. consiguió cuatro outs para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

El mexicano Joey Meneses impulsó a Jeff McNeil con un elevado de sacrificio en la quinta por los A's, que terminaron con seis imparables. Se fueron de 8-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a ocho en base en total.

Los Atléticos amenazaron con recortar la ventaja después de dos bases por bolas consecutivas para abrir la octava, pero Ryan Zeferjahn ponchó a los siguientes dos bateadores antes de ceder el relevo a Natera, quien retiró a Nick Kurtz con un elevado.

Civale (5-5) permitió siete hits en cinco entradas y ponchó a dos. El venezolano José Suárez lanzó dos entradas sin permitir carreras como relevista.

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