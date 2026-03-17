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Josh Hart anota 33 y los Knicks vencen 136-110 los Pacers

NUEVA YORK (AP) — Josh Hart anotó un máximo de temporada de 33 puntos atinando 12 de 13 tiros de campo, incluidos 5 de 5 desde la línea de tres para liderar la victoria el martes 136-110 de los Knicks de Nueva York sobre los Pacers de Indiana.

Karl-Anthony Towns de los Knicks de Nueva York salta parra anotar frente a Jay Huff de los Pacers de Indiana en el encuentro del martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
Karl-Anthony Towns de los Knicks de Nueva York salta parra anotar frente a Jay Huff de los Pacers de Indiana en el encuentro del martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

OG Anunoby anotó 26 unidades y Karl Anthony Towns sumó 22 puntos y 11 rebotes en la cuarta victoria consecutiva de los Knicks.

Jarace Walker encabezó a los Pacers con 16 tantos y la racha de derrotas de Indiana llegó a 14 partidos.

Indiana ganaba 12-11 antes de que Anunoby anotara ocho puntos seguidos y los Knicks se pusieron al frente 38-34 tras el primer cuarto.

New York se mantuvo arriba hasta que un triple de Jalen Slawson le dio a los Pacers una ventaja de 44-43.

Indiana amplió su ventaja a 57-51, pero los Knicks cerraron el cuarto con una racha de 21-7 y se fueron al descanso con ventaja de 72-64.

Después de que los Pacers recortaron la desventaja a seis, los Knicks arrancaron con una racha de 19-8 para abrir una ventaja de 94-77.

Indiana se acercó a 99-89, pero New York aumentó su ventaja a 105-91 al entrar al último cuarto.

Los Knicks mantuvieron una ventaja de dos dígitos el resto del camino, ampliándola a 27 puntos, 134-107, con una canasta de Kevin McCullar Jr. cuando quedaban 1:58.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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