Josh Bell conecta 2 jonrones y los Mellizos pegan 6 en triunfo 11-4 sobre Yankees

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Josh Bell, bateador designado de los Mellizos de Minnesota, reacciona tras conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 4 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Kody Clemens, Luke Keaschall y Alex Jackson conectaron jonrones en las dos primeras entradas ante el abridor de Nueva York Brendan Beck (0-1), mientras los Mellizos se dispararon a una ventaja de 6-0. Trevor Larnach también conectó un jonrón.

Bell conectó un jonrón al jardín izquierdo ante Ryan Yarbrough en la séptima entrada para poner el juego 7-4, y luego pegó un jonrón hacia el jardín derecho-central ante el dominicano Camilo Doval para ampliar la ventaja a 11-4 en la octava. Fue el 13er juego de múltiples jonrones en la carrera de Bell y el segundo esta temporada.

Los Mellizos conectaron seis jonrones por primera vez desde una victoria 20-6 en Cleveland el 4 de septiembre de 2023.

Los Yankees perdieron por octava vez en nueve juegos y permitieron seis jonrones por primera vez desde el 15 de agosto de 2019 contra Cleveland.

El dominicano Jasson Domínguez conectó un jonrón en la cuarta entrada y Max Schuemann pegó un batazo de dos carreras en la quinta, cuando los Yankees se acercaron 6-4.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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