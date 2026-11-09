Josh Allen y los Bills se ponen 7-1 con triunfo 23-6 sobre los inofensivos Vikings

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Josh Allen (17), de los Bills de Buffalo, escapa a la presión de Andrew Van Ginkel, derecha, de los Vikings de Minnesota, durante la segunda mitad del partido de la NFL el lunes 9 de noviembre de 2026, en Minneapolis. (AP Photo/Bailey Hillesheim) AP

Los linebackers Terrel Bernard y Dorian Williams lograron intercepciones y Tyler Bass convirtió cuatro goles de campo para ampliar a 25 consecutivos —récord de la franquicia— su racha, mientras los Bills (7-1) igualaron su mejor arranque en ocho partidos desde 1993. Esa temporada terminó con la última de sus cuatro derrotas consecutivas en el Super Bowl.

Carson Wentz fue titular como quarterback por los Vikings (6-2) debido a que Kyler Murray quedó fuera por una lesión en el tendón de la corva, y no terminó lo que se convirtió en una de las peores actuaciones de sus 11 años de carrera. Wentz completó 8 de 25 para 81 yardas y cometió tres pérdidas de balón, incluido un pase hacia atrás en el primer cuarto que salió demasiado alto como para que incluso Justin Jefferson pudiera atraparlo, lo que derivó en un balón suelto perdido cerca de la mitad del campo.

Wentz, a quien en un momento revisaron en la carpa médica por una aparente lesión en la parte baja de la pierna, fue reemplazado por Max Brosmer a mitad del cuarto periodo. Wentz completó 1 de 8 pases en la segunda mitad.

El duelo entre la ofensiva más anotadora de la liga de Buffalo y la defensa que menos puntos permite bien pudo haber sido para Minnesota si la ofensiva hubiera sido capaz de armar una o dos series decentes.

Pero los Vikings tuvieron cuatro posesiones consecutivas en la primera mitad que comenzaron más allá de su propia yarda 40, y lo más lejos que llegaron fue hasta la yarda 48 de los Bills.

Como de costumbre, los Vikings dispararon contra Allen desde todos los ángulos posibles, registraron cuatro capturas y una intercepción de un envío desesperado a la zona de anotación que Byron Murphy persiguió y devolvió 55 yardas. Pero los Bills sacaron apenas lo suficiente en la primera mitad para darse un colchón, cuando Allen encontró al ala cerrada Keleki Latu desmarcado en la parte trasera de la zona de anotación para un touchdown de 25 yardas mientras rodaba hacia la derecha y recibía un fuerte golpe de Andrew Van Ginkel.

Allen iguala la marca de touchdowns de 10 años de Manning Con 322 touchdowns en temporada regular —232 por pase, 88 por carrera y dos por recepción— Allen empató a Peyton Manning con la mayor cantidad en la historia de la NFL durante los primeros 10 años de un jugador. Allen está a mitad de su novena temporada. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP