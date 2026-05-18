José Ramírez pega jonrón e impulsa 3 carreras en triunfo 8-2 de Guardianes ante Tigres

DETROIT (AP) — El dominicano José Ramírez conectó un jonrón y un doble de dos carreras para terminar 4-3 en la victoria el lunes 8-2 de los Guardianes de Cleveland ante unos tambaleantes Tigres de Detroit.

El dominicano José Ramírez celebra con su compañero de los Guardianes de Cleveland Chase DeLauter tras batear un jonrón solitario en la novena ante los Tigres de Detroit el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Slade Cecconi (3-4) limitó a los Tigers a dos carreras en 7 1/3 entradas, su salida más larga de la temporada.

Chase DeLauter y Rhys Hoskins impulsaron dos carreras cada uno por Cleveland. El dominicano Ángel Martínez extendió a siete juegos su racha de hits con dos sencillos, además de anotar una carrera e impulsar otra. Brayan Rocchio anotó tres veces por los Guardians, que han ganado seis de siete.

Matt Vierling conectó un jonrón por los Tigers, que han perdido 11 de 13. Riley Greene, cuya racha de 11 juegos seguidos bateando de hit terminó el domingo, tuvo un doble productor entre sus dos imparables.

El abridor dominicano de Detroit, Framber Valdez (2-3), tuvo problemas de control y permitió cuatro carreras en cinco entradas. Valdez, que había ganado en sus cinco apariciones previas contra los Guardianes, otorgó cuatro bases por bolas y realizó 89 lanzamientos.

El juego se retrasó 43 minutos por el mal tiempo.

