José Mourinho recibe "gloria eterna" de hinchas de Roma en regreso triunfal con el Madrid

Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, da indicaciones durante un partido de la Liga de Campeones ante la Roma, el miércoles 14 de octubre de 2026 (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

Y el estratega portugués también se llevó la victoria. El Madrid remontó una desventaja de dos goles para imponerse 4-3 con tres tantos en los últimos 10 minutos —y los tres tantos llegaron tras saques de esquina.

Incluso antes de que el técnico saliera al Stadio Olimpico para el inicio de un partido de la Liga de Campeones, hubo un largo aplauso cuando el locutor del estadio leyó las alineaciones y el nombre de Mourinho.

Luego, en los albores de la primera mitad, el sector del estadio donde se ubican los “ultras” de la Roma desplegó tres enormes pancartas con imágenes de Mourinho —una de las cuales lo mostraba sosteniendo el trofeo de la Conference League que la Roma ganó en 2022 para cerrar su primera temporada al mando.

El título de la Conference fue el primer trofeo europeo importante de la Roma.

Mourinho también llevó a la Roma a la final de la Liga Europa en 2023. Dejó el club en enero de 2024 sin despedirse realmente.

“Quien lleve gloria a Roma, será honrado por Roma ara siempre”, decía una pancarta de los aficionados. “El pueblo te concede gloria eterna”.

Mourinho manifestó que se quedó “sin palabras” por la recepción.

A cambio, Mourinho no celebró cuando los goles postreros de Carlos Espi, Endrick y Antonio Rudiger dieron vuelta al partido.

“Se podría decir que hubo dos partidos en uno”, comentó Mourinho. “La Roma fue mejor en todos los aspectos al principio. ... Cuando estaba 3-1, probablemente todos pensaron que el partido estaba sentenciado. Pero los que estaban sentenciados eran los jugadores de la Roma”.

El resultado fue un alivio bienvenido para Mourinho, quien ha estado librando una disputa pública contra los árbitros de La Liga española.

Más temprano el miércoles, el delantero del Madrid Vinícius Júnior fue suspendido por cuatro partidos de liga, incluido el clásico contra Barcelona, después de tirarle del cabello a un rival en la victoria del sábado por 1-0 sobre Villarreal.

El Madrid está en el cuarto lugar de la liga española y ya está a seis puntos del Barcelona, que marcha perfecto.

Las críticas de Mourinho a los árbitros han provocado la ira del presidente de la liga española, Javier Tebas.

Fue el segundo partido consecutivo de la Liga de Campeones en el que Mourinho se enfrentó a uno de sus exclubes italianos. El mes pasado, el Madrid resistió para superar 2-1 al Inter de Milán tras anotar dos goles tempraneros.

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FUENTE: AP