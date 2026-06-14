José Caballero, el campocorto de los Yankees, pendiente de Panamá en el Mundial cerca de Toronto

Los jugadores de Panamá previo a un partido amistos contra Brasil, el domingo 31 de mayo de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) AP

El béisbol es la primera pasión panameño, pero también le interesa el fútbol, especialmente con el equipo de su país preparándose para el Mundial en la cercana localidad de New Tecumseth, Ontario.

Con el día libre de los Yankees el jueves pasado, Caballero hizo el viaje a la pequeña ciudad, a unos 100 kilómetros al norte de la capital de Ontario, para ver a los jugadores entrenar para el torneo.

“Estaba en contacto con un par de ellos, pero esta fue la primera vez que los conocí en persona, a todos ellos”, afirmó. “Así que fue una gran experiencia estar allí con ellos y conocerlos.”

Caballero llegó a media tarde para la sesión de práctica que atrajo a unos cientos de seguidores al Nottawasaga Resort & Conference Centre.

Panamá debutará en el Grupo L contra Ghana el miércoles en Toronto. Los Yankees jugarán esa misma noche contra los visitantes Medias Blancas de Chicago.

“Estaré echando un vistazo solo para ver cómo nos va, y tratar de seguir el partido", comentó Caballero.

Igualmente en Toronto, Panamá enfrentará a Croacia el 23 de junio y cerrará su actividad en el grupo el 27 de junio contra Inglaterra en Nueva York/Nueva Jersey.

Caballero dijo que comenzó a planear su visita al campamento panameño hace un mes. Cenó con los jugadores antes de regresar a Toronto más tarde esa noche.

La tarde siguiente, el jugador de 29 años pateó su balón con sus compañeros en el césped del Rogers Centre antes del inicio de la serie contra los Azulejos esa misma noche.

Al repasar la lista de Panamá, Caballero procuró proporcionar un dato sobre cada jugador.

¿El mediocampista estrella Adalberto Carrasquilla? “Es Coco.” ¿El defensa Amir Murillo? “Es el que juega al más alto nivel en este momento (en Marsella)", dijo.

Caballero dejó el fútbol a los ocho años. Encontró poco atractivo la posibilidad de un empate.

“No me gustaba que no hubiera un ganador en el partido, así que dejé de jugarlo”, expresó.

Caballero ha asistido solo a un partido de fútbol de alto nivel en persona, un empate 1-1 entre Panamá y Surinam el octubre pasado por las eliminatorias del Mundial en Ciudad de Panamá.

Panamá aseguró su lugar unas semanas después con una victoria 3-0 sobre El Salvador. El país también se clasificó al Mundial de 2018, pero no registró una victoria.

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FUENTE: AP