José Berríos se somete a cirugía Tommy John y queda fuera hasta 2027 con Azulejos

ARCHIVO - El lanzador de los Azulejos de Toronto, José Berríos, reacciona tras permitir un jonrón de dos carreras de Kody Clemens, de los Filis de Filadelfia, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de mayo de 2024, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum, Archivo) AP

Los Azulejos esperaban que Berríos —quien se perdió la participación de Toronto en la Serie Mundial el otoño pasado por una inflamación de codo— necesitara una cirugía menos invasiva para reparar una fractura por estrés y retirar fragmentos orgánicos sueltos del codo derecho.

Pero el manager John Schneider explicó que se encontró un cuerpo suelto en el ligamento, lo que hizo necesario el procedimiento de Tommy John realizado por el doctor Keith Meister en Texas.

“Obtuvimos una respuesta. Es duro para él, es duro para nosotros", reconoció Schneider antes de que los Azulejos enfrentaran a los Yankees de Nueva York. "Sé que afrontará la rehabilitación con todo. Lo que apesta es el tiempo que se perderá. También apesta no tenerlo aquí”.

Berríos, de 31 años, parecía estar sano al inicio de los entrenamientos de pretemporada. Pero comenzó la campaña en la lista de lesionados con la fractura por estrés y registró una efectividad de 10,67 mientras mostraba menor velocidad y lidiaba con dolor en el codo en cuatro aperturas de rehabilitación.

“Cuando tienes algo así, por lo general los muchachos están bien cuando al principio no se repara quirúrgicamente”, señaló Schneider. “De verdad no vimos venir esto”.

Berríos y su compañero Patrick Corbin son los únicos lanzadores que han realizado al menos 30 aperturas en cada una de las últimas siete temporadas completas, desde 2018. El boricua Berríos, en el quinto año de un contrato de siete temporadas firmado en noviembre de 2021, tiene marca de 53-39 con efectividad de 4,09 desde que fue adquirido de los Mellizos de Minnesota en julio de 2021.

“Desde que lo adquirimos, simplemente ha sido constante; ha sido parte de lo que hacemos y se ha mostrado confiable, obviamente”, manifestó Schneider. “Es raro no tenerlo. Creo que esperábamos que pudiera volver un poco a la normalidad. Y él también lo esperaba”.

La cirugía que pone fin a la temporada de Berríos es otro golpe para una rotación de Toronto castigada por las lesiones.

Shane Bieber aún no ha hecho una apertura esta temporada debido a rigidez en el antebrazo derecho. Cody Ponce, quien firmó con los Azulejos tras cuatro temporadas en Japón, sufrió una lesión en la rodilla derecha que terminó su temporada el 30 de marzo, en su primera apertura.

Bowden Francis, quien hizo 27 aperturas en las dos temporadas anteriores, se sometió a una cirugía de Tommy John en febrero.

El veterano Max Scherzer ha estado limitado a cinco aperturas por lesiones en el antebrazo y el tobillo, mientras que Trey Yesavage, novato sensación en los playoffs del año pasado, realizaba su quinta apertura el miércoles tras perderse el primer mes por un pinzamiento en el hombro derecho.

Schneider indicó que Scherzer tiene previsto lanzar una sesión de bullpen el jueves, mientras que Bieber podría comenzar una asignación de rehabilitación la próxima semana. Bieber probablemente necesitaría al menos cuatro o cinco aperturas antes de convertirse en una opción para los Azulejos, que llegaron al miércoles con marca de 21-27 y a 11 1/2 juegos de los Tampa Bay Rays en el Este de la Liga Americana.

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FUENTE: AP