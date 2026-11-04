Jorge Drexler sobre sus nominaciones al Latin Grammy: “Es una hermosísima exageración”

ARCHIVO - Jorge Drexler posa tras ganar dos premios en la 25.ª ceremonia de los Grammy Latinos, el 14 de noviembre de 2024, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) AP

El multipremiado cantautor uruguayo es uno de los cuatro nominados principales a los próximos Latin Grammy gracias a su disco “Taracá”, que compite al álbum del año. Además, buscará imponerse en su categoría fuerte, canción del año, por “¿Cómo se ama?”.

Con sus siete nominaciones está empatado con Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Rosalía. Previamente ha ganado 16 Latin Grammy, pero mantiene la emoción como la primera vez, previo a la 27.ª ceremonia de los Latin Grammy del 12 de noviembre en Las Vegas.

“Siempre me ha llamado la atención y de hecho me ha caído simpático el hecho de que los Latin Grammy no se guíen por cifras de popularidad, al menos en mi caso”, dijo Drexler en una entrevista reciente por videollamada. “Es una hermosísima exageración que me den esa cantidad de premios, es muy loco”.

En otras ocasiones, cuando Drexler ha subido al escenario de los Latin Grammy, parece estupefacto ante el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación, a pesar de que en su carrera ha conseguido el premio de canción del año en tres ocasiones por “Telefonía”, “Tocarte” con C. Tangana y “Derrumbe”.

“El síndrome del impostor toma su máxima expresión en los Latin Grammy, siempre lo tengo”, afirmó. “Es una cosa a la que no termino de adaptarme”.

A pesar de toda esta incredulidad, hay algo que Drexler sabe que es cierto: el cariño de sus fans repartidos por decenas de países que ha recorrido en sus décadas de carrera.

“Iberoamérica es el mejor regalo que me hizo mi profesión, que es la música”, destacó. “Me he pateado todo el continente, todo, todas las ciudades chiquitas, desde Temuco hasta Badajoz, pasando por Neuquén. He estado en ambos continentes, incluida Zacatecas”.

De hecho, Zacatecas es mencionada en su álbum en la canción “Toco madera”, en la que canta “Y entraste en mi vida como Pancho Villa en Zacatecas”, en referencia al caudillo revolucionario y esa ciudad colonial del centro-norte del país.

“Esa canción fue escrita en Zacatecas una mañana de concierto”, refirió Drexler. “Me encantó esa imagen que me sugirió Carlos (Casacuberta) y la puse en el disco, el símil de una persona entrando en la vida de otra con gran capacidad de generar conmoción”.

Otra de las referencias mexicanas del álbum es el chuchumbé, un son jarocho prohibido durante la colonia, que forma parte de la letra de “Ante la duda, baila”, la canción con la que Drexler rinde homenaje a ritmos y géneros musicales históricamente censurados. También está nominada en la categoría de mejor canción alternativa de los Latin Grammy.

“No les sirvió de nada prohibirlo”, dijo Drexler. “Es como el gran triunfo de la música o el triunfo del deseo, porque estaban siempre prohibidas por razones que tenían que ver con el cuerpo y con los impulsos del cuerpo, con el miedo al cuerpo que tenemos hoy”.

La música urbana está presente en “Taracá”

En el álbum, Drexler tiene como invitada a la artista urbana puertorriqueña Young Miko en “Te llevo tatuada”, una canción en la que se escucha la voz de Miko sin tantos efectos y luciendo sus capacidades melódicas en una forma distinta a la que tiene acostumbrado a su público.

“La primera vez que la escuché me di cuenta de que tenía un tipo de flow muy sereno, muy elegante y por lo tanto le permitía decir unas cosas muy osadas”, dijo Drexler. “Esa elegancia y ese swing que tenía para cantar, ese flow, le permitía ir muy lejos en la transgresión, en la apertura del campo semántico del texto”.

El primer impulso de Drexler fue adentrarse en el terreno de la música urbana y trabajar con productores de reggaetón y trap, incluso probar con autotune, pero para su sorpresa, Miko quería ir al territorio de él, cantando en vez de rapear. La sesión fue rápida; en un par de horas tenían unos versos agregados al tema que había comenzado Drexler, quien tocó la guitarra y, de pronto, ya estaba grabada.

Al final les dio tiempo de tomar vino en un jardín y platicar sobre la música urbana.

“Esto lo hablé mucho con ella”, recordó Drexler. “Una aportación muy importante de la música urbana … es la ampliación del campo semántico de la canción al lenguaje de alcoba”.

“Y esa ampliación de un campo semántico te puede asustar, te puede impactar, te puede incomodar y todo eso es entendible. Pero nadie puede negar que ha habido una ampliación de un espacio conquistado para la canción que antes no estaba. No era terreno de la canción, sino de la literatura o de la literatura erótica o de la intimidad”.

De la sesión con Miko, Drexler se quedó con ganas de colaborar más con los productores Mauro y Gabo Lugo. Los invitó a formar parte de la realización del álbum en Uruguay, donde estuvieron en contacto con el candombe y sus tambores afro. El álbum se grabó en unos 10 días.

“Hubo mucho candombe, pero también hubo murga uruguaya”, recordó Drexler. “Hay milonga también en ‘Cuando cantaba Morente’ … Y luego también hay plena”.

El disco comenzó siendo muy procesado, pero pronto se dieron cuenta de que era mejor apagar los efectos y optar por un camino más naturalista, a pesar de que los productores venían del mundo urbano y en su mayoría eran bastante más jóvenes que Drexler.

“Es el sonido sin filtrar del ser humano, porque el disco es el sonido sin filtrar, de la música sin filtrar”, dijo Drexler. “Fuimos apagando todos los efectos y todos los filtros hasta que quedó relativamente desnudo”.

El título de “Taracá” es una contracción de la frase “estar acá”. También es una onomatopeya de un tambor y para Drexler un neologismo porque es inventada. Además de competir en la categoría de mejor álbum cantautor con “Taracá”, su tema “Las palabras” compite en la categoría de mejor canción cantautor.

“¿Cómo se ama?”, la nominada a canción y grabación del año, surgió de una conversación con su hijo mayor, pablopablo, quien también es músico.

“Es un artista que admiro mucho”, dijo Drexler. “Prima mi admiración por su trabajo más allá de mi vinculación genética”.

Pablopablo le decía a Drexler que su generación se estaba olvidando de cómo enamorarse, pues les cuesta dejarse llevar por las relaciones con “todo el fervor, la entrega y el compromiso con el que se cuentan las grandes historias de amor”, recordó. En la canción, Drexler le pregunta al público si no les da la impresión de que el amor de pronto necesita un manual con instrucciones.

“Esas son cosas que no te las enseñan, que las aprendes y las aprendes habitualmente de la manera más a los golpes que te puedas imaginar”, dijo Drexler. “Está en el epicentro de las cosas que no se pueden aconsejar”.

FUENTE: AP