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Jordan Walker impulsa 4 y los Cardenales vencen 9-2 a los Mets para su 6ta victoria seguida

NUEVA YORK (AP) — Jordan Walker conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, su más reciente gran actuación en una temporada de despegue, y los Cardenales de San Luis vencieron 9-2 a los Mets de Nueva York la noche del miércoles para igualar su mejor racha del año con su sexta victoria consecutiva.

Jordan Walker, bateador designado de los Cardenales de san Luis, pega un sencillo productor durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York, el miércoles 10 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Jordan Walker, bateador designado de los Cardenales de san Luis, pega un sencillo productor durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York, el miércoles 10 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El abridor de San Luis, Andre Pallante (7-4), permitió dos carreras y tres hits en seis entradas. Pallante consiguió su tercera victoria seguida y superó su total de triunfos de 2025, cuando terminó 6-15.

Walker produjo la primera carrera con un sencillo impulsor ante el abridor de Nueva York, Austin Warren (1-3), en una primera entrada de dos carreras. Walker amplió la ventaja de los Cardenales a 7-0 en la cuarta al castigar una recta de David Peterson y enviarla a las gradas del jardín central para un jonrón de tres carreras.

El sencillo de Walker y su batazo de 401 pies le dieron 52 carreras impulsadas, una más que su anterior mejor marca personal, establecida en su temporada de novato. También superó su tope previo al conectar su 17mo jonrón, y suma al menos una carrera impulsada en cinco juegos consecutivos.

Walker, de 24 años, logró múltiples hits por quinta vez en seis juegos y batea para .424 en sus últimos siete partidos.

El venezolano Francisco Álvarez conectó un jonrón de dos carreras en su segundo juego de regreso tras perderse cuatro semanas por un desgarro de menisco en la rodilla, pero los Mets se limitaron a tres hits. El dominicano Juan Soto se fue de 3-0 y atraviesa una mala racha de 3 hits en 30 turnos.

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