americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrones de Walker, Smith y Varsho impulsan a Astros a vencer 6-5 a Filis

FILADELFIA (AP) — Christian Walker, Cam Smith y Daulton Varsho conectaron jonrones y guiaron el martes a los Astros de Houston a la victoria 6-5 sobre los Filis de Filadelfia.

Daulton Varsho de los Astros de Houston llega al plato tras conectar un jonrón ante los Filis de Filadelfia, el martes 8 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Daulton Varsho de los Astros de Houston llega al plato tras conectar un jonrón ante los Filis de Filadelfia, el martes 8 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Los Astros armaron una ventaja de 5-0, pero el cerrador Josh Hader tuvo que conseguir tres outs con la carrera del empate en posición de anotar en la novena, incluido retirar a Kyle Schwarber para terminar el juego.

Houston comenzó la serie de tres juegos con una ventaja de dos partidos sobre Texas en la cima de la División Oeste de la Liga Americana. Los Filis iniciaron la jornada con medio juego de ventaja sobre los Cachorros de Chicago por el primer puesto de comodín en la Liga Nacional y a cuatro de los Bravos de Atlanta en el Este del circuito.

Walker conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada ante el abridor Andrew Painter (3-9). Fue el 25to de Walker en la temporada, su sexta campaña de 25 jonrones en su carrera y la quinta consecutiva.

Smith pegó su 18vo jonrón de la temporada en la cuarta. Varsho añadió su 11mo cuadrangular en la séptima. Ambos fueron jonrones solitarios.

Ese respaldo fue suficiente para Hayden Wesneski (5-1). Lanzó seis entradas, permitió cinco hits y tres carreras. No cedió una carrera sino hasta la sexta, alargando una racha de 12 entradas consecutivas sin permitir anotación.

El cubano Yordan Álvaraez, quien amaneció como líder de la Liga Americana en promedio de bateo y empatado en el liderato de jonrones y carreras impulsadas, se fue de 5-0.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por su propio régimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

Díaz-Canel responde a Trump: Cuba jamás volverá a ser colonia y promete defenderla hasta el final

Díaz-Canel responde a Trump: "Cuba jamás volverá a ser colonia" y promete defenderla hasta el final

Suegra de Alejandro Castro Espín habría dado información falsa en trámite de visa para entrar a EEUU

Suegra de Alejandro Castro Espín habría dado información falsa en trámite de visa para entrar a EEUU

Esta foto sin fecha proporcionada por Silvia Larrieu el martes 8 de septiembre de 2026 muestra a Mario Lamar, abajo a la izquierda, y su esposa, Lili, abajo a la derecha. (Silvia Larrieu vía AP)

Hallan muertos a los 4 que iban a bordo de una avioneta desaparecida en las Bahamas

Bruno Rodríguez admite que las conversaciones con EEUU siguen estancadas y culpa a Washington

Bruno Rodríguez admite que las conversaciones con EEUU siguen estancadas y culpa a Washington

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter