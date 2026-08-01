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Jonrones de Turang y Bauers respaldan apertura de Drohan y Cerveceros doblegan 6-2 a Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Brice Turang y Jake Bauers aportaron sendos vuelacercas en una quinta entrada de cinco carreras, Shane Drohan ponchó a siete en seis innings y los Cerveceros de Milwaukee doblegaron el viernes 6-2 a los Angelinos de los Ángeles.

Brice Turang recibe felicitaciones en el dugout luego de conectar un jonrón de dos carreras abnte los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/William Liang)
Brice Turang recibe felicitaciones en el dugout luego de conectar un jonrón de dos carreras abnte los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/William Liang) AP

Drohan (6-4) permitió dos carreras con cuatro hits y dio una base por bolas, al tiempo que completó su quinta apertura consecutiva de seis innings o más por los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que han ganado nueve de 13 juegos.

El relevista de Milwaukee Grant Anderson dio trámite a la séptima entrada en tres hombres y consiguió el primer out de la octava, durante la que el dominicano Abner Uribe retiró a dos bateadores. El cerrador Trevor Megill resolvió en orden la novena con un ponche.

El abridor Ryan Johnson (2-6) permitió cinco carreras y seis hits en 4 1/3 innings por los Angelinos, que han perdido cuatro encuentros seguidos, siete de ocho y 19 de 24.

Milwaukee tomó ventaja de 1-0 en la segunda, cuando Bauers y Garrett Mitchell conectaron sencillos y el noveno bate Cooper Pratt, colocó un sencillo impulsor de dos outs hacia el jardín izquierdo.

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FUENTE: AP

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