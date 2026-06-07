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Jonrones de Kurtz y Rooker impulsan blanqueada 5-0 de Atléticos ante Astros

HOUSTON (AP) — Nick Kurtz y Brent Rooker conectaron jonrones, Gage Jump trabajó 6 1/3 entradas sin permitir carreras y los Atléticos vencieron el domingo 5-0 a los Astros de Houston para evitar perder la serie por barrida.

Alika Williams y Lawrence Butler de los Atléticos celebran la victoria ante los Astros de Houston el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Eric Christian Smith)
Alika Williams y Lawrence Butler de los Atléticos celebran la victoria ante los Astros de Houston el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Kurtz abrió el marcador en la tercera entrada con su 12º jonrón del año, un batazo de línea de 389 pies hacia el jardín derecho-central que impulsó a Alika Williams para poner el 2-0. Más tarde en el inning, Brent Rooker añadió un doble impulsor que remolcó a Shea Langeliers y dio a los Atléticos una ventaja de 3-0.

Zack Gelof anotó por un error defensivo del campocorto dominicano Jeremy Peña en la cuarta entrada y el jonrón solitario de Rooker, de 397 pies hacia el jardín izquierdo, completó la anotación en la quinta.

Jump (2-1) permitió tres hits y otorgó tres bases por bolas, con tres ponches. El zurdo de 23 años ha permitido apenas una carrera en sus últimas 13 1/3 entradas lanzadas.

Mike Burrows (3-8) permitió las cinco carreras con ocho hits en cinco entradas para Houston. Burrows ha concedido 17 jonrones en 13 aperturas esta temporada, con 11 de ellos ante su recta de cuatro costuras. Tiene una efectividad de 5,77 en 73 1/3 entradas.

Los Astros quedaron limitados a cuatro hits en su quinta derrota por blanqueada de la temporada.

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