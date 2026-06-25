Jonrones de Harper y Hill en la 9ª impulsan a Filis en triunfo 10-5 ante Nacionales

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Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, conecta un jonrón de dos carreras durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el jueves 25 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Harper conectó su jonrón ante Gus Varland (1-2), impulsando al corredor emergente Garrett Stubbs después de que Kyle Schwarber pegara un sencillo para abrir la entrada.

Hill añadió su sexto jonrón, una noche después de ganar el juego con un cuadrangular como bateador emergente.

Los Filis, que se convirtieron en el primer equipo en la historia en ganar dos juegos consecutivos después de estar a su último strike con las bases vacías, perdían 5-0 tras las cuatro carreras que anotaron los Nacionales en la primera entrada ante el as dominicano Cristopher Sánchez.

Sánchez permitió cinco carreras y siete hits en cinco entradas. Orion Kerkering (5-0) ponchó a dos en una octava entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Cavalli permitió dos carreras, cinco hits y una base por bolas en seis entradas, con siete ponches. Parker consiguió un out y fue responsable de tres carreras. Varland (1-2) permitió cinco carreras y seis hits en dos entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP