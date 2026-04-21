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Jonrón de Wood y 4 hits de García impulsan a Nats a ganar 11-4 y cortar racha de Atlanta

WASHINGTON (AP) — James Wood conectó un jonrón, el dominicano Luis García Jr. aportó cuatro imparables y los Nacionales de Washington cortaron la racha de seis victorias consecutivas de los Bravos de Atlanta con un triunfo por 11-4 el martes.

James Wood de los Nacionales de Washington avanza a la tercera base tras un sencillo de Luis García Jr., el martes 21 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Terrance Williams)
James Wood de los Nacionales de Washington avanza a la tercera base tras un sencillo de Luis García Jr., el martes 21 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Los Nacionales anotaron tres carreras antes de que Reynaldo López (1-1), el abridor de Atlanta, retirara a un bateador, y el derecho dominicano terminó su labor dos bateadores dentro de la segunda entrada. Foster Griffin (3-0) permitió tres carreras y cinco hits en seis innings.

Curtis Mead también conectó un jonrón por Washington, y Drake Baldwin y Eli White se volaron la cerca por los Bravos.

Wood abrió la parte baja de la primera con una base por bolas, la primera de cuatro en el día. García siguió con un sencillo, y el sencillo de Jacob Young puso el 1-0. Tras una base por bolas a CJ Abrams, López otorgó otra a Daylen Lile para impulsar una carrera. Nasim Núñez, el sexto bateador consecutivo en embasarse, conectó un sencillo productor para poner el 3-0.

Wood se convirtió en el segundo jugador de los Nacionales desde la mudanza de Montreal en conectar un jonrón y recibir cuatro bases por bolas en el mismo juego. Bryce Harper lo hizo el 2 de abril de 2018, también contra Atlanta.

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FUENTE: AP

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