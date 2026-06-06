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Jonrón de Nootbaar en la octava impulsa a los Cardenales 6-5 sobre los Rojos

SAN LUIS (AP) — Lars Nootbaar conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la octava entrada, y Jordan Walker también se voló la barda, mientras los Cardenales de San Luis vencieron el sábado 6-5 a los Rojos de Cincinnati.

El lanzador de los Cardenales de San Luis, Matthew Liberatore, realiza un lanzamiento contra los Rojos de Cincinnati durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 6 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Le)
El lanzador de los Cardenales de San Luis, Matthew Liberatore, realiza un lanzamiento contra los Rojos de Cincinnati durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 6 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Le) AP

Nootbaar le pegó un lanzamiento 2-1 a Sam Moll (1-4) y envió la pelota a 433 pies, a las gradas del jardín derecho-central, para poner arriba a San Luis.

El dominicano George Soriano (3-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras, y Riley O’Brien permitió dos hits y una base por bolas en la novena, pero hizo que Sal Stewart rodara a segunda con las bases llenas para conseguir su salvamento 16 en 20 oportunidades esta temporada.

Matthew Liberatore permitió cinco carreras, tres limpias, con cuatro hits y tres bases por bolas en 4 1/3 entradas por los Cardenales, que han ganado tres seguidos.

El dominicano Noelvi Marte y McLain recibieron base por bolas para abrir la tercera entrada y anotaron por un error de fildeo de Alec Burleson. Spencer Steer elevó de sacrificio al jardín izquierdo, lo que permitió que Dane Myers anotara para empatar el juego 3-3.

Nick Lodolo permitió cuatro carreras con nueve hits en cinco entradas por Cincinnati.

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